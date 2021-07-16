Бойовики утримують значну кількість снайперів на передових позиціях, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків. Це роблять для того, щоб завдавати втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

"Підготовка снайперів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснюється під керівництвом кадрових військовослужбовців військових частин спеціального призначення ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розвідка наголошує, що командування російських окупаційних військ продовжує приховано розміщувати в окремих районах тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях 122-мм гаубиці та самохідні артилерійські установки з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння.

Водночас окупанти проводять інтенсивні тренування мінометних та артилерійських розрахунків з підготовки до вогневого ураження цілей на передових позиціях підрозділів Об’єднаних сил.