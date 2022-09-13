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"Я знала, що ти мене звільниш": голова Дергачів вперше зустрівся з мамою після деокупації

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Харківська область, Вівторок 13 вересня 2022 14:15
"Я знала, що ти мене звільниш": голова Дергачів вперше зустрівся з мамою після деокупації Колаж РБК-Україна: голова Дергачів вперше зустрівся з мамою після звільнення села
Автор: Світлана Мащенко

Звільнення Харківської області від окупантів триває, і щемливих радісних зустрічей рідних людей стає все більше. Нещодавно голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зустрівся з матір'ю, яка весь час була під окупацією.

Про це повідомляє Суспільне. Харків.

"Я ждала що ти прийдеш. Зберігла всі твої речі", - в сльозах промовляла жінка.

Жінка каже, що вірила в наших воїнів. І "квітка в неї розквітла" - хороший знак. Вона запрошувала військових нагодувати борщем.

"Я знала, що ти мене звільниш", - каже жінка.

Родину Вячеслава Задоренка забрали на кілька днів, поки наші військові проведуть зачистку, розмінування, все перевірять.

Поки що українські військові евакуюють людей на деякий час у більш безпечні райони. Звільнення Харківщині й інших українських областей триває.

Раніше ми писали, що спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом.

Наразі в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.

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