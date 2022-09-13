"Я знала, що ти мене звільниш": голова Дергачів вперше зустрівся з мамою після деокупації
Звільнення Харківської області від окупантів триває, і щемливих радісних зустрічей рідних людей стає все більше. Нещодавно голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко зустрівся з матір'ю, яка весь час була під окупацією.
Про це повідомляє Суспільне. Харків.
"Я ждала що ти прийдеш. Зберігла всі твої речі", - в сльозах промовляла жінка.
Жінка каже, що вірила в наших воїнів. І "квітка в неї розквітла" - хороший знак. Вона запрошувала військових нагодувати борщем.
"Я знала, що ти мене звільниш", - каже жінка.
Родину Вячеслава Задоренка забрали на кілька днів, поки наші військові проведуть зачистку, розмінування, все перевірять.
Поки що українські військові евакуюють людей на деякий час у більш безпечні райони. Звільнення Харківщині й інших українських областей триває.
Раніше ми писали, що спливли жахаючі злочини окупантів у звільнених селах під Харковом.
Наразі в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.