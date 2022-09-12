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Діти чотири місяці не бачили вулицю: поліцейські врятували багатодітну сім'ю

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Бахмут, Донецька область, Понеділок 12 вересня 2022 20:45
Діти чотири місяці не бачили вулицю: поліцейські врятували багатодітну сім'ю У Бахмуті врятували дітей, які 4 місяці сиділи в підвалі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Бахмуті Донецької області поліцейські врятували багатодітну сім'ю, яка кілька місяців просиділа в підвалі. Жінка разом з трьома дітьми - дівчинкою підлітком, хлопчиком років 6 і немовлям змушена була ховатися від постійних обстрілів.

Деталі повідомили на сторінці Національної поліції України в Facebook.

Мешканка Бахмута провела зі своїми трьома дітьми в підвалі майже чотири місяці. Вийти з укриття вони не могли через постійні обстріли.

Жінка разом з двома дітьми старшого віку і немовлям змушена була ховатися, бо шансів евакуюватися з міста у неї не було. Вона зізналася, що на вулицю вони не виходили вже дуже давно, не могли навіть дійти до найближчого магазину через постійні обстріли.

Під час чергового ракетного обстрілу росіян, будинок почав руйнуватися і був величезний ризик залишитися під завалами назавжди. Снарядами побило дах, завалилася одна стіна, вилетіли всі вікна.

Але жінці з її дітьми на допомогу прийшли поліцейські, які вивозять людей з найнебезпечніших місць. Вони допомогли їй вибратися з підвалу і вивезли її разом з дітьми в безпечне місце.

Діти були вражені тим, як тепер виглядає їхня вулиця - вони її не бачили майже чотири місяці. А тепер навколо їхнього будинку все побито російськими снарядами.

Поки поліцейські завантажували маму з дітьми в машину і відвозили з небезпечної зони, було чутно звуки постійних обстрілів.

До речі, раніше ми писали про те, що у Донецькій області парамедики під обстрілом запустили серце рятувальнику.

А ще розповідали про те, під Києвом поліцейські врятували чоловіка, у якого стався інсульт за кермом.

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