Лікар розповіла, як допомогти дитині впоратися з тривожністю перед школою

Зараз досить тривожні часи, і учням, як ніколи, варто позбутися стресу перед початком навчального року. Щоб допомогти дитині, батькам потрібно знати про кілька порад.

Сімейний лікар клініки Майо Тіна Ардон розповіла, що діти з нетерпінням чекають останнього дня в школі і початку літніх канікул. Але в кінці літа далеко не всі з нетерпінням чекають повернення в клас.

За її словами, тривожність, пов’язана з розлукою з домом, нерідка проблема, яку потрібно передбачити.

Це особливо складно для дітей, які відвідують нову школу або вперше йдуть до школи. Особливо зараз це важко для людей, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

"Я думаю, що один з найкращих інструментів для наших дітей - це вести відкриту розмову про ці речі", - рекомендує медик.

Вона зазначає, що у батьків є багато способів зробити це. Наприклад, показати дитині фотографії її нової школи, пояснити, як вона буде там вчитися з новими друзями.

"Я завжди кажу батькам, що вони краще знають своїх дітей. Тому, якщо щось не так, завжди прислухайтеся до себе з точки зору своїх дітей і до того, як ви ставитеся до ситуації", - каже Тіна Ардон.

Також вона зазначила, якщо немає ніяких гострих симптомів проблем зі здоров’ям, то потрібно приділити дитині більше часу, щоб поговорити про те, що ще відбувається в її житті. Потрібно заспокоїти її й дати зрозуміти, що на неї чекають дуже цікаві і захоплюючі дні.

Однак, під час війни діти перебувають у ще більшій тривозі. Зокрема, повітряні тривоги під час уроків можуть дуже важко впливати та учнів. Батькам варто заспокоїти дітей та переконати їх, що вони знаходитимуться у безпеці.