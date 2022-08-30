ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач рассказала, как помочь ребенку справиться с тревожностью перед школой

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 14:05
Врач рассказала, как помочь ребенку справиться с тревожностью перед школой Как преодолеть тревожность детей в начале учебного года (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас довольно тревожные времена, и ученикам, как никогда, стоит избавиться от стресса перед началом учебного года. Чтобы помочь ребенку, родителям нужно знать о нескольких советах.

Об этом пишет MedicalXpress.

Семейный врач клиники Майо Тина Авдон рассказала, что дети с нетерпением ждут последнего дня в школе и начала летних каникул. Но в конце лета далеко не все с нетерпением ждут возвращения в класс.

По ее словам, тревожность, связанная с разлукой с домом, нередкая проблема, которую нужно предусмотреть.

Это особенно сложно для детей, которые посещают новую школу или впервые идут в школу. Особенно сейчас это трудно для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

"Я думаю, что один из лучших инструментов для наших детей - это вести открытый разговор об этих вещах", - рекомендует медик.

Она отмечает, что у родителей есть много способов сделать это. Например, показать ребенку фотографии его новой школы, объяснить, как он будет там учиться с новыми друзьями.

"Я всегда говорю родителям, что они лучше знают своих детей. Поэтому, если что-то не так, всегда прислушивайтесь к себе с точки зрения своих детей и до того, как вы относитесь к ситуации", - говорит Тина Авдон.

Также она отметила, если нет никаких острых симптомов проблем со здоровьем, то нужно уделить ребенку больше времени, чтобы поговорить о том, что еще происходит в его жизни. Нужно успокоить ее и дать понять, что ее ждут очень интересные и увлекательные дни.

Однако, во время войны дети находятся в еще большей тревоге. В частности, воздушные тревоги во время уроков могут очень тяжело влиять и учеников. Родителям стоит успокоить детей и убедить их, что они будут находиться в безопасности.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области родители жалуются на укрытия в школах.

Также мы писали, когда у школьников будут каникулы в новом учебном году.

Читайте РБК-Украина в Google News
учения школа
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь