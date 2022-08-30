Грибок та сирість: у Львівській області батьки скаржаться на укриття в школах

У Львівській області в одній зі шкіл виник скандал. Зокрема, батьки скаржаться на укриття, у якому повинні перебувати діти на випадок повітряної тривоги.

В укритті, яке знаходиться у навчальному закладі, може вміститись лише 50 дітей, інші 70 - мають бігти у сусідні будинки. Про це пише ТСН .

Батьки розповіли, що стіни в укритті у грибку, є сирість та сморід. Також вентиляції та стільців немає.

Мама учениці 11 класу Червоноградського ліцею каже, що в закладі є укриття, але тільки для півсотні дітей. А учнів загалом - 800. А найближчі - у двох житлових будинках поруч. Батьки кажуть, що там навіть кілька хвилин перебувати небезпечно для здоров’я.

"Найперше, щоб мені хотілося туди привести - це психолога, на мою думку, звідти діти вийдуть ще більш травмовані, ніж від самих сирен", - розповіла мешканка міста Червоноград Людмила Лахман.

У ліцеї пояснюють, що за ці укриття не відповідають.

"Я до ЖЕКу не маю ніякого стосунку і не маю права зробити там ремонт. Звичайно, що в такому стані, як воно є зараз, воно непридатне для перебування там дітей", - каже директорка Червоноградського ліцею Наталія Запісоцька.

Після того, як батьки побували в укритті, вони виклали відео в мережу. За кілька днів там почали робити ремонт. Але тільки косметичний.

В управлінні освіти повідомили, що виділили чотириста тисяч гривень на укриття для шкіл. Але на підвали сусідніх багатоповерхівок не можуть, бо не на їхньому балансі.

За укриття відповідальне комунальне підприємство. Журналісти показали укриття міському голові і він пообіцяв виправити ситуацію.

Загалом у Червонограді є 21 школа і половина з них не має укриттів. Як виявилось, з садочками - ситуація ще гірша, із 15 тільки - 3 мають бомбосховища. Тому чи дозволить комісія відкривати заклади з такими укриттями поруч - ще не відомо.