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Лікар розповіла, кому не можна дотримуватися Великого посту

STYLERЖиття    07.03.2020 - 08:21
Лікар розповіла, кому не можна дотримуватися Великого посту
Великий піст триватиме до Великодня (Колаж РБК-Україна)

Лікар-дієтолог назвала людей, кому не можна тримати піст

Великий піст 2020 триватиме аж до світлого свята Великодня, яке цього року припадає на 19 квітня. Всі віруючі обмежують себе в харчуванні, а також намагаються дотримуватися чистоти в думках і вчинках. Але є люди, яким пост, а саме сухоїдіння, категорично протипоказано. До таких осіб відносяться люди з проблемами застою жовчі, а також схильні до жовчнокам'яної хвороби.

Якщо такі люди хочуть дотримуватися посту - їм потрібно пройти медичне обстеження.

"Якщо на УЗД черевної порожнини спостерігається застій жовчі, або вже є камені, то сухоїдіння реально протипоказано. Для скорочення жовчного міхура потрібна жирова фракція", – розповіла лікар-дієтолог Анна Мельничук в інтервю "Обозревателю".

За словами медика, якщо з жовчним міхуром все в порядку, можна пробувати потроху постити.

"Але щоб не було сухоядения в прямому сенсі. Наприклад, тільки хлібці", – зазначила лікар.

Зазначимо, що дотримання посту - це не тільки відмова від жирної і калорійної їжі, але і духовне очищення людини.

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