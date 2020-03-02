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Великий піст: як правильно почати, що не можна робити сьогодні

STYLERЖиття    02.03.2020 - 06:25
Великий піст: як правильно почати, що не можна робити сьогодні
Великий піст 2020 (колаж: РБК-Україна)

Великий піст передбачає сувору заборону на всі продукти тваринного походження

Великий піст — це центральний піст у всіх історичних церквах, мета якого — підготовка християнина до святкування Великодня. Також це відповідний період літургійного року, зазначений у богослужінні молитвами покаяння і спогаду хресної смерті й воскресіння Ісуса Христа. Великий піст вважається одним з найважливіших християнських постів, тому слід знати, як його почати та що не можна робити в перший день посту.

Великий піст встановлений в пам'ять про те, що Христос постився у пустелі сорок днів. Тривалість Великого посту так чи інакше пов'язана з числом 40, однак фактична його тривалість залежить від правил обчислення, прийнятих в даній конкретній конфесії. Піст - це сувора заборона або обмеження на вживання їжі або ж тільки окремих продуктів, наприклад, м'ясо або молочних продуктів. Заборона накладається не тільки на вживання їжі, але також забороняється проводити цей час у веселощах та втіхах.

Чистий понеділок, який у 2020 році випав на 2 березня, — неофіційна назва першого дня Великого посту. Цей день вважається одним із самих суворих, як і весь перший тиждень посту. Це стосується не тільки харчування, але й інших правил поведінки.

Що не можна їсти під час Великого посту

У Великий Піст не рекомендується вживати їжу тваринного походження - це м'ясо, яйця, молоко. Однак, дозволено їсти рибу, але лише у свята Вербної неділі та Благовіщення Пресвятої Богородиці. Вживання в їжу морепродуктів, таких як кальмари, креветки, мідії, не забороняється під час Великого Посту.

Але, не варто забувати про те, що Великий Піст - це не дієта, і метою посту є не скільки очищення шлунка, скільки очищення душі.

Перший тиждень Великого посту

У перший і останній тиждень Великого Посту дотримуються особливо суворого посту. Перший день посту називається Чистим понеділком, саме тому 2 березня забороняється вживати їжу протягом всього дня.

При цьому з 3 по 6 березня християни повинні дотримуватися сухоїдіння. З вівторка по п'ятницю дозволяється вживання тільки сирих негарячих продуктів і непідігрітого пиття. Можна вживати в їжу всі види фруктів і овочів, будь-які горіхи, сухофрукти, мед і чорний хліб.

У суботу та неділю, 7 і 8 березня, можна вживати варені, тушковані овочі та фрукти з додаванням будь-якої рослинної олії, а також розбавлене вино.

Що можна і не можна робити у Чистий понеділок

У Чистий понеділок, так само як і в передостанній день Великого посту — Страсну п'ятницю, згідно з суворим монастирським статутом прийнято повне утримання від їжі. При цьому в Чистий понеділок вранці ні в якому разі не слід полоскати рід горілкою (такий звичай, нібито для "вичищення" з рота залишків скоромної їжі, ще подекуди зберігається). Це суперечить самій ідеї Великого посту, під час якого алкоголь суворо регламентований і вже, звичайно, повністю під забороною в Чистий понеділок.

Чистий понеділок першої седмиці особливо суворий, як і весь перший тиждень Великого посту. Вважається, що максимально суворе самообмеження допомагає віруючому скоріше "замолити" розгул і надмірності Масниці. Тому в Чистий понеділок по суворому монастирському статуту рекомендовано повне утримання від їжі.

Вважалося, що за час Масниці кожен набирав трохи зайвої ваги, тому в Чистий понеділок люди ходили до лазні з метою позбутися від неї.

У Чистий понеділок не заведено вдягати новий одяг і використовувати новий посуд.

Все, що не встигли доїсти до кінця Масниці, давали тваринам.

У Чистий понеділок проводився обряд очищення будинку, також можна продовжувати просити вибачення (як і в Прощену неділю).

Існують і заборони на Чистий понеділок: не дозволяється ходити в гості жінкам, не можна лихословити, пити алкоголь, варто утриматися від інтимних відносин.

Прикмети в Чистий понеділок

  • Ясна погода у цей день – до хорошого і багатого врожаю пшениці.
  • Якщо у цей день першим до хати увійде чоловік – господарів вдома чекає велика удача.
  • З Чистого понеділка починається весна.
  • У Чистий понеділок легше попрощатися зі згубними звичками, як куріння або залежність від алкоголю.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як зустріти весну, щоб вона принесла успіх.

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