Великий піст у 2020 році: як підготуватися і що не можна робити

Великий піст 2020 (колаж: РБК-Україна)

Під час Великого посту не можна лінуватися і ігнорувати трудові зобов'язання

2 березня 2020 року починається Великий піст, який триває протягом сорока днів. Це важливий період для християн у всьому світі. Він супроводжується безліччю заборон та особливостей підготовки, які є обов'язковими серед віруючих. Як правильно увійти в Великий піст і що під час цього періоду можна робити – розповідає STYLER.

Піст — це найдавніше церковне встановлення. Перша заповідь, дана першим людям у раю, була заповідь про піст. Постили старозавітні праведники, постив святий Іоанн Предтеча, і, нарешті, Господь наш Ісус Христос постив сорок днів перед виступом на проповідь, за прикладом чого встановлено і наш сорокаденний Великий Піст.

Зміна їжі в пост дає можливість вправляти волю в боротьбі зі своїми бажаннями й звичками та перемогу над ними. Підкоряючись статуту Церкви, віруючі дисциплінують себе, виявляють свою владу над своїми звичками та смаками. Але головне, Церква потребує духовного посту. Під час посту потрібно особливо піклуватися про придушення і викорінювання своїх "поганих" схильностей, звичок і бажань.

Підготовка до Великого посту

Перед Великим постом, перш за все, треба частіше ходити до церкви й брати участь у церковному богослужінні. Так, багато хто не може відвідувати всі великопісні богослужіння, але має бути зроблено зусилля, повинна бути сталість.

Також варто приділити час читанню духовної літератури, біблії. Мета такого читання — не тільки розширення нашого релігійного світогляду, але й очищення нашого розуму від усього, що його зазвичай засмічує.

Перед Великим постом варто повністю очистити будинок від зайвого сміття. Якщо у вас в коморі або на балконі накопичилося багато речей, які несуть сумнівну цінність, церква рекомендує відсортувати потрібне і непотрібне. Пов'язано це з тим, що Великий піст – це очищення. І щоб це очищення відбувалося в духовному плані, необхідно упорядковувати й фізичний світ, який вас оточує.

Церква також рекомендує позбутися перед постом від язичницької та магічної літератури.

Що можна і не можна їсти під час Великого посту

Під час Великого посту не рекомендується їсти їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молочні продукти. У свята Вербної неділі й Благовіщення Пресвятої Богородиці допускається вживання риби. Інші морепродукти також не входять у число заборонених.

У перший і останній тиждень посту дотримуються з особливою суворістю. У страсну П'ятницю краще утриматися від прийому їжі весь день. Багато християн утримуються від їжі до настання Великої Великодня — свята свят.

Що не можна робити у Великий піст 2020

Заборони Великого посту 2020 торкаються не тільки їжі, але й інших аспектів, які обов'язково потрібно враховувати, щоб підготуватися до світлого свята Великодня-2020.

У Великий піст не можна вінчатися.

Не можна у Великий піст веселитися, відвідувати розважальні заклади, витрачати занадто багато часу на перегляд розважальних передач.

Не можна здійснювати акти перелюбу на стороні.

У Великий піст не можна лінуватися й ігнорувати трудові зобов'язання.

Не можна піддаватися негативним почуттям: агресії, злості та заздрості, сваркам з іншими людьми.

У Великий піст перед Великоднем не можна виконувати подружній обов'язок.

Під час Великого посту не можна вживати їжу тваринного походження: м'ясо, яйця, молоко. Але в певні дні можна їсти рибу.

Не можна пити алкоголь, лише у деякі дні можна дозволити келих вина, розведеного водою.

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