Православний календар на березень 2020: головні свята в Україні

Православний календар на березень 2020 (Колаж РБК-Україна)

Православний церковний календар на березень 2020 для України - в матеріалі Styler

Православний календар на березень 2020 року буде для України досить багатий на події. У перший весняний місяць православні українці будуть відзначати День всіх святих, Теплого Олекси, а також почнуть Великий піст. У цьому місяці немає одноденних постів.

1 березня – заговини на Великий піст, Прощену неділю та останній день Масляної.

2 березня – Пісний день, початок Великого посту. Великий канон Андрія Критського, день пам'яті святителя Лева, папи Римського, святого Агапіта.

3 березня – апостолів Архипа та Филимона, мучениці рівноапостольної Апфії, преподобного Феодора Санаксарського.

4 березня - Преподобномучеників Валаамских: Тита, Тихона, Геласія, Сергія, Варлаама, Сави, Конона, Сильвестра, Кипріяна, Пімена, Івана, Самона, Іони, Давида, Корнилія, Ніфонта, Афанасія, Серапіона, Варлаама, Афанасія, Антонія, Луки, Леонтія, Фоми, Діонісія, Пилипа, Ігнатія, Василя, Пахомія, Василя, Феофіла, Івана, Федора, Івана.

5 березня – Преподобного Тимофія, святкування Козельщанської ікони Божої Матері, святителя Євстахія, архиєпископа Антіохійського.

6 березня – мучеників Маврикія і 70 воїнів: Фотіна, Феодора та інших, Преподобного Афанасія Павлопетрийского.

7 березня – День священномученика Полікарпа, єпископа Смиренского.

8 березня – перший тиждень Великого посту, Урочистість Православ'я.

9 березня – святителя Тарасія

10 березня – седмиця 2-га Великого посту, день пам'яті Порфирія Газского.

11 березня – преподобного Прокопія Декаполита.

12 березня – преподобного Василя Декаполита, священномученика Арсенія.

13 березня – день пам'яті преподобного Касіяна Римлянина.

14 березня – день пам'яті преподобномучениці Євдокії Илиопольскої.

15 березня – святкування ікони Божої Матері, день пам'яті святителя Арсенія.

16 березня – день пам'яті мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска, преподобної Пиамы.

17 березня – день пам'яті благовірного князя Данила Московського.

18 березня – день пам'яті мучеників Конона Исаврийского, вшанування ікон Божої Матері, набуття мощей благовірних князів Феодора Ростиславовича Чорного, Смоленського і чад його.

Православний календар на березень 2020

19 березня – день пам'яті мучеників 42-х в Амморее: Костянтина, Аетия, Феофіла, Феодора, Мелиссена, Калліста, Васоя та інших.

20 березня – день пам'яті священномучеників в Херсонесі: Василія, Єфрема, Капитона, Євгенія, Елпидия, Агафодора.

21 березня – Поминання покійних, день пам'яті преподобного Феофілакта сповідальника.

22 березня – свято 40 мучеників Севастійських, неділя 3-я Великого посту, Хрестопоклонна.

23 березня - День пам'яті мучеників Кодрата та іже з ним: Кипріяна, Діонісія, Анекта, Павла, Крискента, Діонісія, Вікторина, Віктора, Никифора, Клавдія, Диодора, Серафиона (Серапіона), Папія, Леоніда і мучениць Хариесси, Нунехии, Василиссы, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших багатьох.

24 березня – день пам'яті святителя Софронія, патріарха Єрусалимського, святителя Євфимія.

25 березня - День пам'яті преподобного Феофана сповідальника, Сигрианского, Святителя Григорія Двоєслова, папи Римського, Преподобного Симеона Нового Богослова, ігумена.

26 березня – перенесення мощів святителя Никифора сповідальника, патріарха Константинопольського, святкування ікони Богородиці Молдавської.

27 березня – день пам'яті Венедикта Нурсійського, святителя Феогноста, митрополита Київського і всієї Русі.

28 березня - День пам'яті мученика Агапія та з ним семи мучеників: Пуплия, Тимолая (Тимофія), Ромила, Олександра, Олександра (іншого), Діонісія і Діонісія (іншого).

29 березня – день пам'яті преподобного Іоана Ліствичника, ігумена Синайського, мученика Савіна Ермопольского.

30 березня – день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого, преподобного Макарія, ігумена Калязинського.

31 березня – день пам'яті святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.