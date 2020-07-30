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Коли лікар може відмовитися від лікування пацієнта: названі випадки

Четвер 30 липня 2020 14:56
Коли лікар може відмовитися від лікування пацієнта: названі випадки
Коли лікар може відмовитися від лікування пацієнта в Україні (ілюстративне фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Медики не можуть надавати допомогу пацієнтам в деяких випадках

Лікар може відмовитися від лікування будь-якого пацієнта. Як розповів медичний юрист, навіть у цій ситуації є нюанси. В яких ситуаціях медики не мають вибору – розповів адвокат Олександр Гришаков. Згідно з сучасним українським законодавством, лікарі не можуть відмовити в лікуванні пацієнта в невідкладному стані.

Як розповів медичний юрист, кожен медик має право відмовитися від роботи з пацієнтом, якщо той не виконує медичні вказівки, порушує рекомендації та т. п. Однак є випадки, в яких лікарі залишаються без вибору.

"У кожного лікаря є право відмовитися від пацієнта, від надання медичної допомоги. Проте є винятки. Згідно із законом про охорону здоров'я передбачено, що лікар може відмовитися від пацієнта, який порушує рекомендації, режим медичної допомоги, крім випадків, коли пацієнт перебуває у невідкладному стані", - відзначив юрист в ефірі телеканалу "Україна 24".

Серед випадків, визнаних невідкладними, виділяють – стан без свідомості, якщо у пацієнта є кровотеча (у тому числі внутрішнє), у разі якщо людина задихається, при інфарктах та інсультах надання першої медичної допомоги також обов'язково. У таких ситуаціях лікар зобов'язаний надати медичну допомогу.

"Якщо пацієнт знаходиться повністю у свідомому стані, ходить своїми ногами, розуміє всю ситуацію, то в цьому випадку лікар невідкладної допомоги може відмовитися від надання медичної допомоги, навіть приїхавши за викликом цього пацієнта", - заявив Гришаков.

Раніше ми розповідали, що швидка допомога буде приїжджати до українців за новими тарифами. Також було визначено часові рамки реагування "швидкої допомоги" на різні категорії надання медичної допомоги.

Також ми писали, що у Харкові помер чоловік через відмову лікарів у лікуванні.

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