Когда врач может отказаться от лечения пациента: названы случаи

Когда врач может отказаться от лечения пациента в Украине (иллюстративное фото: canva.com)

Медики могут не предоставлять помощь пациентам в некоторых случаях

Врач может отказаться от лечения любого пациента. Как рассказал медицинский юрист, даже в этой ситуации есть нюансы. В каких ситуациях медики не имеют выбора – рассказал адвокат Александр Гришаков. Согласно современному украинскому законодательству, врачи не могут отказать в лечении пациента в неотложном состоянии.

Как рассказал медицинский юрист, каждый медик имеет право отказаться от работы с пациентом, если тот не выполняет медицинские указания, нарушает рекомендации и т. п. Однако есть случаи, в которых доктора остаются без выбора.

"У каждого врача есть право отказаться от пациента, от оказания медицинской помощи. Однако есть исключения. Согласно закону о здравоохранении предусмотрено, что врач может отказаться от пациента, который нарушает рекомендации, режим медицинской помощи, кроме случаев, когда пациент находится в неотложном состоянии", - отметил юрист в эфире телеканала "Украина 24".

Среди случаев, признанных неотложными, выделяют – состояние без сознания, если у пациента есть кровотечение (в том числе внутреннее), в случае если человек задыхается, при инфарктах и инсультах оказание первой медицинской помощи также обязательно. В таких ситуациях врач обязан оказать медицинскую помощь.

"Если пациент находится полностью в сознательном состоянии, ходит своими ногами, понимает всю ситуацию, то в этом случае врач неотложной помощи может отказаться от оказания медицинской помощи, даже приехав по вызову этого пациента", - заявил Гришаков.

Ранее мы рассказывали, что "скорая помощь" будет приезжать к украинцам по новым тарифам. Также было определены часовые рамки реагирования "скорой помощи" на различные категории оказания медпомощи.

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