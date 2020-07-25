У Харкові помер чоловік через відмову лікарів у лікуванні: продовження скандалу

У Харкові помер чоловік через відмову лікарів у лікуванні (колаж: РБК-Україна)

Медики відмовлялися надати хворому коронавірусом допомогу в лікуванні інсульту

У Харкові помер 39-річний чоловік, якому медики не надали допомогу, тому що у пацієнта був коронавірус. Спочатку чоловік лікувався від коронавіруса в Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні №22, однак під час лікування у пацієнта стався інсульт. Протягом усього дня його возили з клініки в клініку, однак жодна лікарня не погодилася допомогти чоловікові.

В лікарні №7, куди направили чоловіка після інсульту, відмовилися приймати пацієнта, тому що їм заборонено працювати з хворими на коронавірус. Заступник харківського міського голови з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що міська клінічна лікарня №7 не могла прийняти хворого, тому що це не було погоджено і суперечить наказами.

"Керівництво обласної інфекційної лікарні порушило елементарні правила переведення хворих з лікарні в лікарню. Якщо у них виникла підозра по якомусь іншому захворюванню, яке вимагає переведення хворого в іншу лікарню, як мінімум, це узгоджується з тією лікарнею, в яку людину треба перевести", — сказала Горбунова-Рубан, цитує "Факти ICTV".

При цьому, за словами чиновниці, не можна возити по місту людину з інсультом без попередньої домовленості з лікарнею.

"Клінічна лікарня №7 не має права приймати хворих з Covid-19. Це на рівні національного законодавства, це практично багатопрофільна лікарня. Вони за наказом не мають права приймати цих людей", — сказала Горбунова-Рубан.

Лікар цієї лікарні проконсультував хворого і констатував у нього легку форму інсульту, яку за словами чиновниці, "можна навіть лікувати вдома".

"Дав йому всі необхідні призначення і мова про переведення взагалі не йшла", — додала вона.

Варто відзначити, що 24 липня чоловіка поховали. У нього залишилася дружина і дворічний син. Причиною смерті вказали ішемічний інсульт.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські врізалися в "швидку" з пацієнтом.

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