Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини

Доктор Комаровський розповів про невідкладну допомогу хворій дитині
Доктор Комаровський розповів про тривожні симптоми розлади травлення у дитини, за яких необхідно терміново звернутися за невідкладною медичною допомогою. Про це іменитий педіатр написав на своїй Instagram-сторінці.
Також педіатр порадив, як допомогти дитині, у якої сильна діарея самостійно до прибуття медиків.
Комаровський розповів про невідкладну допомогу при сильній діареї у дитини (фото: pixabay com)
Комаровський розповів про невідкладну допомогу при сильній діареї у дитини (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
До речі, доктор Комаровський розповів про дуже поширений вірус, який майже всі діти переносять у віці до 10 років. Тим не менш діагноз ентеровірусна інфекція в поліклініках ставлять вкрай рідко.
Нагадаємо, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.