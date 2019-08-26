Врач нужен всегда: Комаровский предупредил об опасных симптомах у ребенка

Доктор Комаровский рассказал о тревожных симптомах расстройства пищеварения у ребенка, при которым необходимо срочно обратиться за неотложной медицинской помощью. Об этом именитый педиатр написал на своей Instagram-странице.

Также педиатр посоветовал, как помочь ребенку, у которого сильная диарея самостоятельно до прибытия медиков.

Врач при диарее нужен всегда в следующих случаях:

кровь в испражнениях;

повышение температуры;

ребенка бьет озноб, а кожа стала бледной;

появились признаки обезвоживания (кожа, слизистые и язык сухие, более шести часов нет мочеиспускания, ребенок плачет без слез).

Комаровский рассказал о неотложной помощи при сильной диарее у ребенка (фото: pixabay com)

Как оказать ребенку неотложную помощь при поносе:

ничем не кормить;

обильное питье (растворы для регидрации - при этом температура напитка должна равняться температуре тела);

использовать жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.

Комаровский рассказал о неотложной помощи при сильной диарее у ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, доктор Комаровский рассказал об очень распространенном вирусе, который почти все дети переносят в возрасте до 10 лет. Тем не менее диагноз энтеровирусная инфекция в поликлиниках ставят крайне редко.

Напомним, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.