Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання

Доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з нежиттю і червоним горлом відвідувати тренування з плавання в басейні. Іменитий педіатр опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Педіатр відповів на запитання батьків, чи не буде від цього гірше дитині, яка уже досить одужала і не скаржиться на біль в горлі. Але при цьому у неї все ще є нежить і почервоніння.

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (фото: pixabay.com)

Комаровський стверджує, що дитині гірше не буде. Але варто звернути увагу на те, чим саме хворіє дитина, щоб з'ясувати, чи заразна вона для оточуючих.

Якщо це грип, і з моменту початку захворювання минув тиждень, то малюк вже не заразний і спокійно може знаходиться в басейні в колективі інших дітей і дорослих.

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (фото: unsplash.com)

Але якщо ж у дитини аденовірусна інфекція, при якій теж може бути червоне горло і соплі, тоді вона залишається заразною для інших людей протягом 2-3 тижнів.

"У такій ситуації тільки лікар може відповісти на питання: "Можна чи не можна?", тому що потрібно поставити діагноз", - радить педіатр.

Євген Комаровський також зазначив, що найкращим способом поширення аденовірусної інфекції є вода.

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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