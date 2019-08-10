ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини

STYLERЖиття    10.08.2019 - 22:35
Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання

Доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з нежиттю і червоним горлом відвідувати тренування з плавання в басейні. Іменитий педіатр опублікував відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

Педіатр відповів на запитання батьків, чи не буде від цього гірше дитині, яка уже досить одужала і не скаржиться на біль в горлі. Але при цьому у неї все ще є нежить і почервоніння.

Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (фото: pixabay.com)

Комаровський стверджує, що дитині гірше не буде. Але варто звернути увагу на те, чим саме хворіє дитина, щоб з'ясувати, чи заразна вона для оточуючих.

Якщо це грип, і з моменту початку захворювання минув тиждень, то малюк вже не заразний і спокійно може знаходиться в басейні в колективі інших дітей і дорослих.

Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (фото: unsplash.com)

Але якщо ж у дитини аденовірусна інфекція, при якій теж може бути червоне горло і соплі, тоді вона залишається заразною для інших людей протягом 2-3 тижнів.

"У такій ситуації тільки лікар може відповісти на питання: "Можна чи не можна?", тому що потрібно поставити діагноз", - радить педіатр.

Євген Комаровський також зазначив, що найкращим способом поширення аденовірусної інфекції є вода.

Комаровський розповів, чи можна з нежиттю відвідувати басейн (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, Уляна Супрун розповіла, що набір ваги не завжди залежить від людини. Також в. о. міністра охорони здоров'я повідала про правильне схуднення, яке не зашкодить здоров'ю.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський відповів на питання, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.

Із двох зол обираємо менше: Комаровський вказав на важливий нюанс догляду за дитиною Ризик все-таки є: Комаровський висловився про новий препарат для немовлят
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся