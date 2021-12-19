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Лікар назвала овоч, який може сильно нашкодити ниркам

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Неділя 19 грудня 2021 11:10
Лікар назвала овоч, який може сильно нашкодити ниркам Фото: нирки можна пошкодити цим овочем (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Овочі вкрай корисні і необхідні для нашого організму, але в деяких випадках потрібно бути обережніше з їх вживанням.

Який овоч може вчинити шкоду вашим ниркам, розповіла лікар з США Люсія Гарсія, пише Quora.

Йдеться про шпинат, який ми любимо додавати в салати, подавати до м'яса, готувати з нього перші страви, пироги і так далі.

Але доктор Гарсія попереджає, що шпинат - це овоч з найвищим рівнем щавлевої кислоти. Вміст у ньому цієї кислоти досягає 0,97%.

Як щавлева кислота може нашкодити ниркам

"Коли щавлева кислота потрапляє в організм, вона з'єднується з кальцієм. Не тільки перешкоджає засвоєнню кальцію, але і утворює оксалат кальцію. Розчинність оксалату кальцію дуже низька, що може легко викликати камені в нирках і сечовивідних шляхах", - говорить медик.

Як зробити шпинат виключно корисним

Але уникнути цього можна, вживаючи приготований шпинат, а не сирий.

"Багато дієтологів вважають, що приготування на пару і кип'ятіння - це ефективний метод приготування, який може знизити вміст щавлевої кислоти в шпинаті на 80-90%", - додала медик.

Раніше лікарі також перерахували й інші продукти, які "вирощують" камені в нирках.

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