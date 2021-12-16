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Лікар назвала найкорисніший для вашого серця фрукт: знижує тиск без таблеток

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Четвер 16 грудня 2021 10:55
Лікар назвала найкорисніший для вашого серця фрукт: знижує тиск без таблеток Фото: Лікар назвала найкорисніший для вашого серця фрукт (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, який фрукт вважається найкориснішим для вашого серця, його часто називають "королем фруктів", а людям, які мають проблему з серцево-судинними хворобами його потрібно вживати якомога частіше.

На питання про корисний для головного м'яза людини фрукті відповіла лікар з США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами експерта, найкраще захищає наше серце знайомий всім зелений плід з дрібними кісточками - ківі.

Доктор Гарсія стверджує, що ківі дуже багатий аргініном, який може пом'якшувати і розширювати кровоносні судини, збільшувати кровотік, знижувати в'язкість крові, знижувати кров'яний тиск і в цілому дуже корисний для здоров'я серцево-судинної системи.

Що буде, якщо з'їдати по три ківі в день?

За деякими дослідженнями, ківі може знизити частоту тромбозів на 18%, а також знизити рівень тригліцеридів в крові на 15%.

"Дослідження Американської кардіологічної асоціації показало, що якщо ви з'їдаєте 3 ківі в день, ваш кров'яний тиск впаде. Високий кров'яний тиск вважається причиною серцевих захворювань", - розповідає лікар.

Ківі має дуже багатий склад

Ківі багатий білком, вуглеводами, вітаміном С, вітаміном А, вітаміном В, каротином, фолієвою кислотою та мінералами, такими як кальцій, фосфор, залізо, натрій, калій та магній.

"Регулярне вживання ківі може заповнити всі необхідні організму поживні речовини", - додала медик.

Раніше медик також розкрила секрет, що буде з вашим організмом, якщо кожен день вживати банани.

Також ми писали, що доктор Комаровський розповів, чи можна зовсім відмовитися від молочних продуктів в раціоні дорослого і дитини, і чим це загрожує.

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