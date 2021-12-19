Врач назвала овощ, который может сильно навредить почкам
Овощи крайне полезны и необходимы для нашего организма, но в некоторых случаях нужно быть осторожнее с их употреблением.
Какой овощ может привести вред вашим почкам, рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Речь идет про шпинат, который мы любим добавлять в салаты, подавать к мясу, готовить из него первые блюда, пироги и так далее.
Но доктор Гарсия предупреждает, что шпинат - это овощ с самым высоким уровнем щавелевой кислоты. Содержание в нем этой кислоты достигает 0,97%.
Как щавелевая кислота может навредить почкам
"Когда щавелевая кислота попадает в организм, она соединяется с кальцием. Не только препятствует усвоению кальция, но и образует оксалат кальция. Растворимость оксалата кальция очень низкая, что может легко вызвать камни в почках и мочевыводящих путях", - говорит медик.
Как сделать шпинат исключительно полезным
Но избежать этого можно, употребляя приготовленный шпинат, а не сырой.
"Многие диетологи считают, что приготовление на пару и кипячение - это эффективный метод приготовления, который может снизить содержание щавелевой кислоты в шпинате на 80–90%", - добавила медик.
Ранее врачи также перечислили и другие продукты, которые "выращивают" камни в почках.
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