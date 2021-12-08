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Лікарі назвали продукти, які "вирощують" камені в нирках

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Середа 08 грудня 2021 12:12
Лікарі назвали продукти, які "вирощують" камені в нирках Фото: які продукти можуть вирощувати камені в нирках (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у вас коли-небудь був напад сечокам'яної хвороби - ви точно пам'ятаєте цей день. Біль при проходженні каменю через сечовивідні шляхи настільки сильна, що її можна охарактеризувати фразою "хоч на стіну лізь". Але це вже наслідки, яким можна запобігти, скорегувавши спосіб життя. Наприклад, відмовившись або обмеживши вживання деяких продуктів.

Про причини виникнення сечокам'яної хвороби і способи її запобігання пише Health.harvard.

Як запобігти утворенню каменів у нирках

Уникайте каменеутворюючих продуктів: буряк, шоколад, шпинат, ревінь, чай і більшість горіхів багаті оксалатами, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках.

Пийте багато води: додаткове вживання води розчиняє в сечі речовини, які призводять до утворення каменів. Намагайтеся пити достатньо рідини, щоб виділяти 2 літри сечі в день, що становить приблизно вісім стандартних чашок.

Можна додати деякі цитрусові напої, наприклад лимонад і апельсиновий сік. Цитрат в цих напоях допомагає блокувати каменеутворення.

Їжте продукти, багаті кальцієм: харчовий кальцій зв'язується з оксалатом в кишечнику і тим самим знижує кількість оксалату, яке всмоктується в кровотік і потім виводиться нирками. Це знижує концентрацію речовини в сечі.

Зменшіть рівень солі: дієта з високим вмістом натрію хлору (звичайної солі) може викликати утворення каменів у нирках, оскільки збільшує кількість кальцію в сечі. Це також буде корисно для кров'яного тиску і серця.

Обмежте тваринний білок: вживання занадто великої кількості тваринного білка, такого як червоне м'ясо, птиця, яйця і морепродукти, підвищує рівень сечової кислоти і може привести до утворення каменів в нирках.

Це важливо знати

Для багатьох людей камені в нирках - це не разове явище. Приблизно у половини людей, що перехворіли "камінням", протягом семи років без профілактичних заходів з'являється інший.

Камені в нирках утворюються, коли певні хімічні речовини стають досить концентрованими в сечі для утворення кристалів. Кристали перетворюються в більші маси (камені), які можуть пробиратися через сечовивідні шляхи. Якщо камінь десь застряє і блокує відтік сечі, це викликає біль.

Більшість каменів виникають при поєднанні кальцію з оксалатом. Камені також можуть утворюватися з сечової кислоти, яка є побічним продуктом метаболізму білків.

Також дієтолог нещодавно розповіла, які овочі не можна їсти сирими, так як вони збільшують ймовірність утворення оксалатних каменів.

Крім того ми писали, що медики назвали найгірший напій для шкіри. З'ясувалося, що часте його вживання викликає раннє старіння

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