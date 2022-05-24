ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар назвав ознаки того, що печія може перетворитися на рак

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 15:23
Лікар назвав ознаки того, що печія може перетворитися на рак Як впоратись з печією (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Люди, які страждають від печії, мають більш високу схильність до онкології, включаючи рак стравоходу.

Про це повідомив лікар Джеймс Іст з клініки Мейо в Лондоні, пише Today.

Експерт каже, що при хронічному подразненні стравоходу можуть відбуватися зміни, що підвищують ймовірність розвитку раку. У деяких випадках стан поступово прогресує до серйознішої форми рефлюксу, відомої також як ГЕРХ.

Зокрема, у такому разі хвороба може провокувати небажані процеси у тканинах, що вистилають нижній відділ стравоходу. Тим, хто стурбований кислотним рефлюксом, фахівець рекомендує звернутися до лікаря та дізнатися, які прояви здатні вказувати на погіршення стану.

Також серед можливих симптомів він виділив проблеми з ковтанням, больові відчуття у грудях, відчуття печіння, порушення травлення та печію.

Крім того, консультація не завадить, коли людина сильно кашляє, починає хрипіти, у неї виникають болі у горлі та інфекції в носових пазухах.

Як позбутися печії

В аптеках пропонують багато препаратів, які можуть зняти печіння. Однак, не варто зловживати такими ліками, а впоратися з допомогою продуктів.

Допоможе впоратись з цією проблемою папайя, банани та вівсяна каша.

В папайї міститься спеціальний фермент, який значно покращує травлення, запобігає розладам шлунка, позбавляє від нудоти й знімає печію.

Також банани здатні обволікати стінки стравоходу і знімати роздратування. А ферменти, які містяться в цьому фрукті, сприяють поліпшенню травлення і роботи кишечника.

До того ж впоратися з печією допоможе вівсянка. У ній мало жиру, багато волокон і вона здатна заспокоїти шлунок. Її можна чергувати з рисовою, пшоняною і гречаною кашами.

Раніше ми повідомляли, що лікар назвала продукти, які допоможуть запобігти печії.

Також ми писали, що лікарі заявили, що наближення серцевого нападу можна сплутати з печією.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність