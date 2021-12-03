Лікар назвала продукти, які допоможуть запобігти печії

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) - це діагноз повторної печії і кислотного рефлюксу. Інші симптоми можуть включати: повторювану гикавку, хрипкий голос, неприємний запах з рота, здуття живота і нудоту. Певні продукти викликають або посилюють кислотний рефлюкс, наприклад, кава і шоколад.

Про це повідомляє британське видання Express .

За словами доктора Екта Гупти, дієта відіграє важливу роль у контролі симптомів кислотного рефлюксу і є першою лінією терапії, яка використовується для людей з ГЕРХ.

Які продукти можуть допомогти запобігти печії?

Лужні продукти з більш високим pH часто можуть нейтралізувати концентрацію кислоти в шлунку.

До таких продуктів відносяться:

банан,

диня,

цвітна капуста,

фенхель,

горіх.

Ще один спосіб запобігти печії - їсти більше водянистої їжі, яка може розбавляти і послаблювати шлунковий сік.

До таких продуктів відносяться:

селера,

огірок,

латук,

кавун,

супи на бульйонній основі.

Продукти з високим вмістом клітковини також можуть допомогти запобігти печії, змушуючи вас довше відчувати ситість, а це означає, що ви з меншою ймовірністю будете переїдати.

До продуктів з високим вмістом клітковини відносяться:

цільнозернові, такі як вівсянка, кус-кус і коричневий рис;

коренеплоди, такі як солодка картопля, морква і буряк;

зелені овочі, такі як спаржа, брокколі та стручкова квасоля.

Хоча ці продукти можуть допомогти запобігти печії, інші продукти можуть полегшити симптоми, які ви, можливо, вже відчуваєте.

Тим, хто зараз страждає печією, корисно пити молоко. Але молоко може бути різним.

"Жир у молоці може посилити кислотний рефлюкс. Але знежирене молоко може діяти як тимчасовий буфер між слизовою оболонкою шлунка і кислим вмістом шлунка. Воно забезпечить негайне полегшення симптомів печії", - заявила експерт.

Інші натуральні засоби, крім знежиреного молока - імбир і яблучний оцет.

Імбир вважається одним з кращих травних засобів, тому що він має лужну природу і має протизапальну дію.

Тому при появі симптомів печії може допомогти імбирний чай.

Також варто відзначити, що яблучний оцет більше відноситься до народної медицини і лікарі офіційно його не рекомендують вживати від печії.

Яблучний оцет не слід вживати в повній концентрації, так як це може викликати роздратування стравоходу. Необхідно змішати чайну ложку яблучного оцту з теплою водою.