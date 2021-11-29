Лікарі заявили, що наближення серцевого нападу можна сплутати з печією: ключові відмінності

Серцевий напад може маскуватися під різними іншими неприємними станами організму. Пацієнти часто розповідають, що перед нападом у них була болі в інших частинах тіла або печія.

У виданні Express розповіли, як можна за симптомами відрізнити звичайну печію від серцевого нападу.

Що таке печія

Медики пояснили, що печія – це відчуття печіння в грудях, яке викликається попаданням кислоти зі шлунка в горло (кислотний рефлюкс).

Зазвичай печія з'являється після прийому їжі та через деякий час зникає.

Однак напади печії можуть бути досить сильними та доставляти дискомфорт людині.

Відчуття при сильній печії можуть бути дуже схожими на провісники серцевого нападу.

Сплутати ці два стани дуже легко. Печія може заподіяти занепокоєння і неприємні відчуття, але загрози життю вона не несе.

А ось Серцевий напад - це дуже небезпечно. Тому потрібно вміти розрізняти ці два стани.

Як відрізнити серцевий напад від печії

Печія час від часу, після рясної їжі або незвичної – це майже нормально.

Це дискомфорт або реальний біль, від того що травна кислота потрапляє в стравохід.

Причинами печії можуть стати не тільки харчові продукти або напої. Часто печія буває у вагітних, від прийому деяких ліків або навіть в стані сильного стресу і занепокоєння.

Варто відзначити, що печія може виникати навіть без кислотного рефлюксу.

Ознаки печії

Починається відчуття печіння у верхній частині живота і біль переміщається вгору, в грудну клітку.

Печія виникає після їжі, в положенні лежачи або при нахилах.

Печія може розбудити вас вночі, особливо, якщо ви поїли за дві години до сну.

Печія швидко знімається спеціальними препаратами-антацидами.

Вона супроводжується кислим присмаком у роті, особливо в положенні лежачи.

Також печія може супроводжуватися підйомом невеликої кількості вмісту шлунка до задньої стінки – відрижкою.

Крім того, може виникнути кашель або гикавка, голос може стати хрипким, може з'явитися неприємний запах з рота, здуття живота і загальне погіршення самопочуття.

А ось серцевий напад - це стан, при якому пацієнту необхідна серйозна невідкладна допомога.

При такому стані приплив крові до серця раптово блокується і часто це пов'язано з тромбом.

Як відзначають лікарі, при нападі характерними є такі відчуття:

Здавлювання грудей - людина відчуває, що її здавлюють як ніби важким предметом.

Біль може різко поширюватися від грудей до щелепи, по шиї, руках і спині.

Дихання може бути утруднено, може збиватися

Нудота, нетравлення шлунка, біль у животі

Холодний піт

Сильна втома

Раптове запаморочення

Як відзначають фахівці, у жінок частіше проявляються болі в щелепі або спині, задишка, нудота або блювота.

До лікаря варто звернутися навіть в тих випадках, коли болі через кілька годин пройшли. Такий стан може стати передвісником інфаркту міокарда.