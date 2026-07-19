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Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN

00:07 19.07.2026 Вс
3 мин
Документ может дать стране путь к ядерному оружию без присмотра МАГАТЭ
aimg Екатерина Коваль
Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без стандартных международных гарантий нераспространения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что задерживает подписание соглашения

Проект ядерного соглашения, предусматривающего поддержку США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, до сих пор ожидает подписи президента Трампа - несмотря на то, что переговоры между США и Саудовской Аравией завершились еще в октябре 2025 года.

По словам осведомленных источников, задержку с подписью частично повлекла продолжающаяся война с Ираном - по словам самого Трампа, ее начали именно для того, чтобы помешать Тегерану использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия.

Часть чиновников в Конгрессе также считает, что администрация медлит, чтобы избежать двухпартийной резолюции неодобрения, которая могла бы заблокировать соглашение.

Что говорит Белый дом

Белый дом не ответил на вопрос о соглашениях, переадресовав CNN к заявлению министра энергетики Криса Райта с октября 2025 года.

"Мы договорились о соглашении по гражданскому ядерному сотрудничеству. Вместе с двусторонними соглашениями о гарантиях мы хотим развивать наше партнерство, принести американские ядерные технологии в Саудовскую Аравию и сохранить жесткую преданность нераспространению", - заявлял тогда Райт.

В чем особенность сделки

По словам источника, еще в начале года администрация Трампа кратко ознакомила часть членов Конгресса с основными контурами соглашения, и даже тогда ее подавали как содержащую особое положение, позволяющее определенный уровень внутреннего обогащения урана и/или переработки плутония. По словам источника, это было бы "беспрецедентным" для подобного соглашения.

Условия обогащения урана содержат ограничения, установленные в США, однако детали этих ограничений остаются непонятными.

Почему это отличается от соглашения по ОАЭ

Проект соглашения не требует от Саудовской Аравии принять стандартное усиленное соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, известное как "Дополнительный протокол". Соглашение о гарантиях будет заключаться только между США и королевством.

Это контрастирует с соглашением 2009 года между США и ОАЭ, согласно которому Эмираты согласились на усиленный надзор МАГАТЭ и отказались от обогащения и переработки.

Напомним, сближение со странами Персидского залива стало ключевой целью администрации Трампа. Еще в прошлом году он объявил о соглашениях с ОАЭ более чем на 200 миллиардов долларов во время своего визита в регион.

Тогда же был подписан ряд других масштабных соглашений - в частности, Саудовская Аравия обязалась инвестировать в США 600 миллиардов долларов, а Штаты продали королевству оружия на 142 миллиарда долларов. Трамп также заявлял, что США близки к ядерному соглашению с Ираном, а Тегеран "в определенной степени" согласился с его условиями.

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