Саудовская Аравия получит от Трампа право на собственное обогащение урана - CNN
Администрация Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без стандартных международных гарантий нераспространения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Что задерживает подписание соглашения
Проект ядерного соглашения, предусматривающего поддержку США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, до сих пор ожидает подписи президента Трампа - несмотря на то, что переговоры между США и Саудовской Аравией завершились еще в октябре 2025 года.
По словам осведомленных источников, задержку с подписью частично повлекла продолжающаяся война с Ираном - по словам самого Трампа, ее начали именно для того, чтобы помешать Тегерану использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия.
Часть чиновников в Конгрессе также считает, что администрация медлит, чтобы избежать двухпартийной резолюции неодобрения, которая могла бы заблокировать соглашение.
Что говорит Белый дом
Белый дом не ответил на вопрос о соглашениях, переадресовав CNN к заявлению министра энергетики Криса Райта с октября 2025 года.
"Мы договорились о соглашении по гражданскому ядерному сотрудничеству. Вместе с двусторонними соглашениями о гарантиях мы хотим развивать наше партнерство, принести американские ядерные технологии в Саудовскую Аравию и сохранить жесткую преданность нераспространению", - заявлял тогда Райт.
В чем особенность сделки
По словам источника, еще в начале года администрация Трампа кратко ознакомила часть членов Конгресса с основными контурами соглашения, и даже тогда ее подавали как содержащую особое положение, позволяющее определенный уровень внутреннего обогащения урана и/или переработки плутония. По словам источника, это было бы "беспрецедентным" для подобного соглашения.
Условия обогащения урана содержат ограничения, установленные в США, однако детали этих ограничений остаются непонятными.
Почему это отличается от соглашения по ОАЭ
Проект соглашения не требует от Саудовской Аравии принять стандартное усиленное соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, известное как "Дополнительный протокол". Соглашение о гарантиях будет заключаться только между США и королевством.
Это контрастирует с соглашением 2009 года между США и ОАЭ, согласно которому Эмираты согласились на усиленный надзор МАГАТЭ и отказались от обогащения и переработки.
Напомним, сближение со странами Персидского залива стало ключевой целью администрации Трампа. Еще в прошлом году он объявил о соглашениях с ОАЭ более чем на 200 миллиардов долларов во время своего визита в регион.
Тогда же был подписан ряд других масштабных соглашений - в частности, Саудовская Аравия обязалась инвестировать в США 600 миллиардов долларов, а Штаты продали королевству оружия на 142 миллиарда долларов. Трамп также заявлял, что США близки к ядерному соглашению с Ираном, а Тегеран "в определенной степени" согласился с его условиями.