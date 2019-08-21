Вперше в королівській родині: Меган Маркл найняла для Арчі незвичайну няню

Меган Маркл довго перебирала кандидатури на посаду помічниці, яка допомагала б їй доглядати за первістком Арчі, що народився 6 травня. Коли герцоги Сассекські поверталися з нашумівшого відпочинку на Ібіці, папараці вдалося зробити знімки нової няні Арчі Харрісона - нею стала темношкіра жінка.

Варто відзначити, що нова помічниця - перша в історії королівської сім'ї темношкіра няня.

Меган Маркл принц Гаррі и малюк Арчі (фото: GettyImages)

Сама герцогиня дуже задоволена новою нянею. Інсайдер розповів виданню The Sun, що герцогиня називає свою помічницю "подарунком, посланим Богом" і високо цінує її професійні якості. При цьому Меган більшу частину турбот про малюка все ж бере на себе.

За информацією джерела, нова няня обожнює Арчі, а Гаррі і Меган дуже довіряють їй і планують взяти жінку з собою в подорож по Африці, яка запланована на найближчий час.

Нова няня сина Меган Маркл Арчі Харрісона (фото: західні ЗМІ)

Жінка, чиє ім'я поки не називається, відмінно вписалася в сім'ю, прекрасно управляється з Арчі і обожнює хлопчика. Гаррі і Меган надзвичайно задоволені нею, і збираються взяти її з собою в турне по країнах Африки, в яке вони разом з дитиною збираються відправитися в майбутньому місяці.

Перші тижні Меган допомагала її мама Дорія Регланд, що спеціально прилетіла з Лос-Анджелеса. А найняту зі сторони няню 38-річна Маркл швидко звільнила "за непрофесіоналізм". Ще одна помічниця чергувала лише ночами. Крім того, подейкували, що герцогиня неймовірно прискіплива і влаштовувала кандидаткам досить жорстку співбесіду.

Доглядати за трьома дітьми Кейт Міддлтон і принца Вільяма з 2014 року допомагає іспанка Марія Тереза Турріон Боралло. Жінка закінчила спеціалізований престижний заклад для нянь - коледж Нортленд.

Няня дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма (фото: західні ЗМІ)

Тут майбутніх нянь вчать не тільки стандартним навичкам догляду за дитиною - вони також освоюють бойові мистецтва і екстремальне водіння.

Вихованням принца Гаррі та Вільяма займалася Тіггі Легг-Брук. Герцоги досі підтримують з жінкою теплі стосунки.

Няня Вільяма і Гаррі (фото: західні ЗМІ)

У принца Чарльза було дві няні - Хелен Лайтбоді і Мейбл Андерсон. До останньої він був особливо сильно прив'язаний.

Няня принца Чарльза (фото: західні ЗМІ)

Майбутню монархиню Єлизавету II та її сестру Маргарет допомагала виховувати шотландка Маріон Кроуфорд. Няня пропрацювала в королівської сім'ї близько 20 років і пішла на заслужений відпочинок лише після того, як Єлизавета вийшла заміж.

Няня Єлизавети і її сестри Маргарет (фото: західні ЗМІ)

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гарії хочуть велику родину. Експерти прогнозують, що герцоги Сассекські можуть оголосити про вагітність Меган вже до кінця 2019 року.

До речі, раніше ходила чутка про те, що герцоги Сассекські хочуть усиновити малюка з Африки.