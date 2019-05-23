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Втекла раніше часу: Меган Маркл позбулася єдиної помічниці

STYLERЖиття    23.05.2019 - 14:10
Втекла раніше часу: Меган Маркл позбулася єдиної помічниці
Від Меган Маркл втекла помічниця (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і принц Гаррі опинилися без допомоги з новонародженим

Меган Маркл, яка нещодавно народила свого первістка, раптово втратила єдиноу помічницю по догляду за малюком. Про це пише видання The Daily Mail.

З'ясувалося, що мама Меган Маркл, бабуся новонародженого Арчі Харрінгтона раптово покинула маєток Фрогмор-Хаус і полетіла назад у Лос-Анжелес. Передбачалося, що Дорія Регланд пробуде разом з дочкою і онуком кілька місяців в Британії, принаймні до тих пір, поки Меган Маркл не повернеться до своїх обов'язків.

Вона прибула в Лондон незадовго до народження онука і для неї у Фрогмор-хаусі приготували кілька окремих кімнат. Дорію Регланд навіть згадали в офіційному оголошенні про народження Арчі Харрінгтона, що підкреслило її важливу роль в житті королівської родини.

Однак буквально днями Дорію Регланд помітили в Лос-Анджелесі, де вона вигулювала своїх собак.

Втекла раніше часу: Меган Маркл позбулася єдиної помічниці

Скріншот поста (instagram.com/thesussexes)

За словами джерела в королівському палаці, бабуся була єдиним і незамінним помічником для Меган Маркл і принца Гаррі після народження сина. Герцог і герцогиня Сассекські навіть не квапилися наймати няню для Арчі, так як розраховували на те, що бабуся залишиться з ними на кілька місяців.

Втекла раніше часу: Меган Маркл позбулася єдиної помічниціМеган Маркл і принц Гаррі з новонародженим сином (instagram.com/sussexroyal)

Що сталося між Меган Маркл і її матір'ю на даний момент невідомо. Можливо, її в Лос-Анжелес викликала робота – вона працює інструктором з йоги. А можливо Дорія Регланд виявилася не готова до життя в Лондоні під одним дахом з власною дочкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл просила подругу знайти багатого нареченого в Британії.

А також розповідали про те, що Меган Маркл перевершила Кейт Міддлтон.

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