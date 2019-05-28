Помішалася на Арчі: від Меган Маркл втекли всі няні

Меган Маркл не може знайти няню для сина Арчі (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл ані на хвилину не хоче залишати малюка Арчі

Меган Маркл не дозволяє нікому піклуватися про малюка Арчі Харрісона, який народився 6 травня. Герцогиня ані на хвилину не залишає свого новонародженого сина. Про це повідомляє видання Express.co.uk.

Зазначимо, що мама Меган Дорія, яка спеціально прилетіла з Лос-Анджелесу, щоб бути поруч при пологах і допомогти Меган з малюком, повернулася до США вже за два тижні після народження сина Меган і принца Гаррі.

Інсайдер, наближений до королівської родини, говорить, що "Меган любить все контролювати". Саме тому, вона відмовляється підпускати до сина королівський персонал.

"Ніхто не доглядає за ним, окрім неї", - пише західний таблоїд.

За словами інсайдера, навіть наймані няні не можуть втрутитися, щоб допомогти Меган з дитиною.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: twitter.com/PA)

Раніше стверджувалося, що Меган і не планувала вдаватися до допомоги і наймати помічницю по догляду за дитиною. Однак інсайдер стверджує, що няня все ж таки була, але звільнилася після того, як її не пускали до дитини.

"Меган дозволяла Дорії (матері Меган. - Ред.) потримати Арчі хвилинку, але вона буквально вибігала з душу, щоб повернути дитину назад", - пише видання.

Нагадаємо, стало відомо, коли Меган Маркл планує вперше вийти в світ після останньої появи на публіці 8 травня, коли герцогиня разом з чоловіком позувала для фотографів із новонародженим малюком.

Нагадаємо, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.