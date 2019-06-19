Вперше за довгий час: Ані Лорак вразила приємними змінами

Ані Лорак, яку зазвичай критикують за вульгарні і безглузді вбрання, на цей раз здивувала фанатів приємним образом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

На фото відображено як Ані Лорак виходить з білого авто. Співачка позує в чорному платті з оригінальними вирізами, образ доповнюють темні окуляри і цікава зачіска.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписникам здалося, що на цей раз Лорак виглядає значно краще, ніж зазвичай. Виконавицю засипали приємними коментарями, зазначивши, що саме любов стала причиною таких змін:

Кароліна, Ви з нашої планети взагалі? Не можна так красиво!

Ви неймовірна. Вбиваєте своєю красою.

Вся в любові, цвіте.

Той випадок, коли не машина прикрашає людину, а людина - машину.

Жарко.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно в мережу потрапили весільні знімки Сергія Лазарєва. На них він позує біля вівтаря з ефектною брюнеткою.

Нагадаємо, раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є відносини.