Фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA: кто еще оказался в списке
Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди отмеченных проектов также лента "Камень, бумага, ножницы", где сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.
Что известно о фильме и кто еще будет бороться за престижную награду - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
О чем фильм "Камень, бумага, ножницы"
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. В центре сюжета - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с самого начала вторжения. Когда информация о хранилище, где скрываются раненые, попадает к российским оккупантам, Иван вынужден взять оружие, чтобы защитить своих близких и других людей.
Режиссером ленты выступил 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а операторскую работу выполнила Сьен Ю Ниу, тайванка, которая живет в Лондоне.
Главную роль Ивана сыграл Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай. В фильме также снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее играл в пьесе российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".
К слову, в категории "Лучший британский короткометражный фильм" также будут соревноваться ленты:
- Marion
- Milk
- Stomack Bug
- The Flower Stand Silently, Witnessing
Список основных номинаций на BAFTA-2025
Лучший фильм:
- "Анора"
- "Бруталист"
- "Конклав"
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Эмилия Перес"
Лучший британский фильм
- "Птица"
- "Блиц"
- "Конклав"
- "Гладиатор 2"
- "Суровая правда"
- "Любовь истекает кровью"
- "Великая"
- "Выгон"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
- Kneecap
Лучшая режиссура
- Эдвард Бергер - "Конклав"
- Шон Бейкер - "Анора"
- Дени Вильнев - "Дюна: Часть 2"
- Брейди Корбет - "Бруталист"
- Жак Одиар - "Эмилия Перес"
- Корали Фаржа - "Субстанция"
Лучшая актриса
- Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"
- Марианн Жан-Батист - "Суровая правда"
- Деми Мур - "Субстанция"
- Майки Мэдисон - "Анора"
- Сирша Ронан - "Выгон"
- Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
Лучший актер
- Эдриан Броуди - "Бруталист"
- Хью Грант - "Еретик"
- Колман Доминго - "Синг-Синг"
- Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"
- Рэйф Файнс - "Конклав"
- Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора"
- "Бруталист"
- Kneecap
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
Лучший адаптированный сценарий
- "Боб Дилан: Никому не известный"
- "Конклав"
- "Эмилия Перес"
- "Мальчишки из "Никеля"
- "Синг Синг"
Лучшая актриса второго плана
- Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
- Селена Гомес - "Эмилия Перес"
- Фелисити Джонс - "Бруталист"
- Джейми Ли Кертис - "Шоугерл"
- Изабелла Росселлини - "Конклав"
- Зои Салдана - "Эмилия Перес"
Лучший актер второго плана
- Киран Калкин - "Настоящая боль"
- Клеренс Меклин - "Синг-Синг"
- Эдвард Нортон - "Никому не известный"
- Гай Пирс - "Бруталист"
- Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трамба"
Лучший неанглоязычный фильм
- "Все, что нам кажется светом" - Индия
- "Семена священного инжира" - Германия
- "Эмилия Перес" - Франция
- "Я все еще здесь" - Бразилия
- Kneecap - Ирландия
Лучший анимационный фильм
- "Головоломка 2"
- "Дикий робот"
- "Течение"
- "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
К слову, победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.
К слову, недавно были названы победители престижной кинопремии "Золотой глобус-2025".
Также смотрите, как Деми Мур и Маргарет Кволли воссоздали встречу своих героинь в "Субстанции".
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, сайт BAFTA.