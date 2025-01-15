Фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA: кто еще оказался в списке

Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди отмеченных проектов также лента "Камень, бумага, ножницы", где сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Что известно о фильме и кто еще будет бороться за престижную награду - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

О чем фильм "Камень, бумага, ножницы"

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. В центре сюжета - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с самого начала вторжения. Когда информация о хранилище, где скрываются раненые, попадает к российским оккупантам, Иван вынужден взять оружие, чтобы защитить своих близких и других людей.

Режиссером ленты выступил 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а операторскую работу выполнила Сьен Ю Ниу, тайванка, которая живет в Лондоне.

Главную роль Ивана сыграл Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай. В фильме также снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее играл в пьесе российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".

К слову, в категории "Лучший британский короткометражный фильм" также будут соревноваться ленты:

Marion

Milk

Stomack Bug

The Flower Stand Silently, Witnessing

Список основных номинаций на BAFTA-2025

Лучший фильм:

"Анора"

"Бруталист"

"Конклав"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Эмилия Перес"

Лучший британский фильм

"Птица"

"Блиц"

"Конклав"

"Гладиатор 2"

"Суровая правда"

"Любовь истекает кровью"

"Великая"

"Выгон"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

Kneecap

Лучшая режиссура

Эдвард Бергер - "Конклав"

Шон Бейкер - "Анора"

Дени Вильнев - "Дюна: Часть 2"

Брейди Корбет - "Бруталист"

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Корали Фаржа - "Субстанция"

Лучшая актриса

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"

Марианн Жан-Батист - "Суровая правда"

Деми Мур - "Субстанция"

Майки Мэдисон - "Анора"

Сирша Ронан - "Выгон"

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший актер

Эдриан Броуди - "Бруталист"

Хью Грант - "Еретик"

Колман Доминго - "Синг-Синг"

Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"

Рэйф Файнс - "Конклав"

Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"

Лучший оригинальный сценарий

"Анора"

"Бруталист"

Kneecap

"Настоящая боль"

"Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг Синг"

Лучшая актриса второго плана

Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Селена Гомес - "Эмилия Перес"

Фелисити Джонс - "Бруталист"

Джейми Ли Кертис - "Шоугерл"

Изабелла Росселлини - "Конклав"

Зои Салдана - "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана

Киран Калкин - "Настоящая боль"

Клеренс Меклин - "Синг-Синг"

Эдвард Нортон - "Никому не известный"

Гай Пирс - "Бруталист"

Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трамба"

Лучший неанглоязычный фильм

"Все, что нам кажется светом" - Индия

"Семена священного инжира" - Германия

"Эмилия Перес" - Франция

"Я все еще здесь" - Бразилия

Kneecap - Ирландия

Лучший анимационный фильм

"Головоломка 2"

"Дикий робот"

"Течение"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

К слову, победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.