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Шевченковская премия 2025: список номинантов

Вторник 21 января 2025 13:23
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Шевченковская премия 2025: список номинантов Номинанты на Шевченковскую премию-2025
Автор: Иванна Пашкевич

20 января комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал перечень произведений и авторов, которые будут участвовать в финальном этапе конкурса за главную награду.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.

Список номинантов:

Литература:

  • Юрий Тарнавский - роман "Теплі полярні ночі" (авторизованный перевод с английского М. Нестелеева), англоязычный вариант "Worm Arctic Nights"
  • Юрий Издрик - книга стихов "Колекція"
  • Светлана Поваляева - сборник "Мінлива хмарність з проясненнями"
  • Марьяна Савка - книга стихов "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
  • Богдан Томенчук - книга стихов "Вишийте, мамо, бронежилет"

Литературоведение и искусство:

  • Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
  • Игорь Набитович - книга "Сага мистецької родини: Александер Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"

Публицистика и журналистика

  • Александр Зинченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла"
  • Павел Казарин - "Ретроспектива блогів на “Українській правді”

Музыкальное искусство:

  • Александр Шимко - "Вирій" сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты
  • Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик - музыкальный альбом "Зелений", группа "Пиріг і Батіг"
  • Алексей Скрипник - хоровой концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра
  • Богдана Пивненко - концертные программы 2019-2024 годов

Театральное искусство

  • Василий Вовкун - опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральная кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків"
  • Максим Голенко, Юлия Зауличная, Алексей Бусько, Марк Дробот - спектакль "Зерносховище" по пьесе Натальи Ворожбит

Киноискусство:

  • режиссер Олесь Санин, оператор Сергей Михальчук и композитор Алла Загайкевич - полнометражный игровой фильм "Довбуш"

Визуальные искусства

  • Анатолий Федирко, художественный проект "Відродження України" (серия витражей для Главной синагоги Буковины имени семьи Марбергов, г. Черновцы)
  • Вера Баринова (Кулеба) - проект "Крик мовчання" (произвидения: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")
  • Жанна Кадырова - персональная выставка Траєкторія польотів"
  • Никита Титов - серия политических плакатов "Шлях Свободи"

Декоративно-прикладное искусство

  • Олег Боньковский - художественная серия "Хресна дорога України" (2012-2023)
  • Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак - художественный проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)

К слову, ранее стало известно имя 10-го финалиста Нацотбора.

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