Шевченковская премия 2025: список номинантов
Номинанты на Шевченковскую премию-2025
20 января комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал перечень произведений и авторов, которые будут участвовать в финальном этапе конкурса за главную награду.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт премии.
Список номинантов:
Литература:
- Юрий Тарнавский - роман "Теплі полярні ночі" (авторизованный перевод с английского М. Нестелеева), англоязычный вариант "Worm Arctic Nights"
- Юрий Издрик - книга стихов "Колекція"
- Светлана Поваляева - сборник "Мінлива хмарність з проясненнями"
- Марьяна Савка - книга стихов "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри"
- Богдан Томенчук - книга стихов "Вишийте, мамо, бронежилет"
Литературоведение и искусство:
- Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис - книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги"
- Игорь Набитович - книга "Сага мистецької родини: Александер Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"
Публицистика и журналистика
- Александр Зинченко - книга "Як українці зруйнували імперію зла"
- Павел Казарин - "Ретроспектива блогів на “Українській правді”
Музыкальное искусство:
- Александр Шимко - "Вирій" сакральная мистерия для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты
- Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик - музыкальный альбом "Зелений", группа "Пиріг і Батіг"
- Алексей Скрипник - хоровой концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра
- Богдана Пивненко - концертные программы 2019-2024 годов
Театральное искусство
- Василий Вовкун - опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральная кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків"
- Максим Голенко, Юлия Зауличная, Алексей Бусько, Марк Дробот - спектакль "Зерносховище" по пьесе Натальи Ворожбит
Киноискусство:
- режиссер Олесь Санин, оператор Сергей Михальчук и композитор Алла Загайкевич - полнометражный игровой фильм "Довбуш"
Визуальные искусства
- Анатолий Федирко, художественный проект "Відродження України" (серия витражей для Главной синагоги Буковины имени семьи Марбергов, г. Черновцы)
- Вера Баринова (Кулеба) - проект "Крик мовчання" (произвидения: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка")
- Жанна Кадырова - персональная выставка Траєкторія польотів"
- Никита Титов - серия политических плакатов "Шлях Свободи"
Декоративно-прикладное искусство
- Олег Боньковский - художественная серия "Хресна дорога України" (2012-2023)
- Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак - художественный проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи)
К слову, ранее стало известно имя 10-го финалиста Нацотбора.