Онкобольный Чарльз III устроил сюрприз для поклонницы в день ее рождения: трогательное видео

Король Чарльз III , который продолжает борьбу с онкологической болезнью, недавно сделал трогательный жест для своей поклонницы.

РБК Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram британской монархии рассказывает подробнее, что об этом известно.

Чарльз III устроил сюрприз для фанатки

Чарльз III во время прогулки встретил Алису Райс, которая в тот день отмечала свой 87-й день рождения. Король поздравил ее с праздником, пожал руку и даже немного пообщался. Неожиданная встреча стала настоящим "сюрпризом жизни" для именинницы, как отметили авторы поста.

Это произошло на территории Дамфрис-хауса, имения, расположенного в Эршире. Король был здесь, чтобы поддержать работу Королевского фонда, штаб-квартира которого тоже здесь.

"Монарх подарил Алисе Райс "сюрприз ее жизни", когда она столкнулась с ним на территории Дамфрис-хауса на прошлой неделе, на свой 87-й день рождения", - говорится в источнике.

"Чарльз находился в Эршире, чтобы поддержать работу Королевского фонда, штаб-квартира которого находится в Дамфрис-хаусе", - объяснили в королевской пресс-службе.

Известно, что Дамфрис-хаус - это загородный дом, созданный в стиле Палладио. Недвижимость известна как одно из немногих подобных построек, где все еще сохраняется значительная часть оригинальной мебели XVIII века.

Старший сын покойной Елизаветы II купил имение еще в 2007 году. Оно не является резиденцией ни его, ни его спутницы, королевы Камиллы. Здесь проводят различные события, а также принимают туристов и фанатов британской монархии.

Король Чарльз лечится от рака (Фото: Getty Images)

Напомним, Чарльз III лечится от рака, о чем сообщил в феврале этого года. Накануне у него нашли доброкачественное новообразование простаты, из-за чего он перенес хирургическое вмешательство.

От онкологии также лечится его невестка, Кейт Миддлтон. Недавно стало известно, что на фоне улучшения своего состояния здоровья она вернулась к рабочим обязанностям.