Космический сюрприз. Над Землей появится вторая Луна: когда и что это значит для нас

В ближайшее время над Землей будет сразу две Луны. Вторая Луна в конце сентября появится благодаря новому астероиду, который ученые открыли в августе 2024 года.

Что известно о второй Луне, когда она появится и можно ли будет ее увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.

Откуда появится вторая Луна

Маленький астероид 2024 HN5 исследователи Asteroid Terrestrial-impact Alert System в августе. Благодаря финансируемой NASA системе мониторинга астероидов ученые заметили неизвестный космический объект в форме подковы во время наблюдений в Сазерленде, в Южной Африке.

Ученые отслеживали орбиту астероида в течение 21 дня и определили его дальнейший путь. Согласно исследованию, астероид 2024 года РТ5 происходит от пояса астероидов Арджуны, который вращается вокруг Солнца.

Когда Земля получит вторую Луну

Но гравитационное тяготение Земли привлечет к себе 2024 год РТ5, и, как настоящая Луна, она будет вращаться вокруг нашей планеты. Правда, не долго - всего 56,6 дня, с 29 сентября по 25 ноября.

Это уже не первый такой объект, выходящий на орбиту Земли. Некоторые из них не совершают полного оборота вокруг Земли, а некоторые - становятся эдакими мини-лунами. Причинами выброса этих объектов вокруг Земли есть гравитационные возмущения, вызванные Солнцем.

Предыдущий астероид 2020 года CD3 был привязан к Земле в течение нескольких лет, а 2022 год NX1 был мини-месяцем Земли в 1981, 2022 годах и по прогнозам ученых, вернется в 2051 году.

2024 год РТ5 больше некоторых других мини-месяцев, и он также еще вернется на орбиту Земли - в 2055 году.

Земное тяготение затянет его на свою орбиту и астероид будет иметь отрицательную геоцентрическую энергию, то есть избежать гравитационного притяжения Земли он не сможет.

Он будет вращаться вокруг Земли в форме подковы, прежде чем возвратиться к гелиоцентрической энергии – то есть дальше он снова будет вращаться вокруг Солнца, как и другие планеты и NEO в нашей галактике.

Также исследователи отметили, что этот астероид будет оставаться на Земле в течение нескольких месяцев и после того, как он покинет орбиту. Он максимально приблизится к Земле 9 января 2025, а после вернется к Солнцу.

Смогут ли люди увидеть вторую Луну

По словам ученого Карлоса де ла Фуэнте Маркоса, мини-луна будет слишком мала, чтобы увидеть его в любительские телескопы или бинокли, но профессиональные астрономы с более мощными инструментами смогут его заметить.

"Объект слишком мал и тускл для типичных любительских телескопов и биноклей. Однако объект находится в пределах яркости типичных телескопов, использующих профессиональные астрономы. Для наблюдения за этим объектом нужен телескоп диаметром не менее 30 дюймов плюс детектор CCD или CMOS, 30-дюймового телескопа и глаз за ним будет недостаточно", - пояснил ученый.

Маркос пояснил, что некоторые из этих объектов в поясе астероидов Арджуны могут приближаться к Земле на близкое расстояние около 2,8 миллиона миль (4,5 миллиона км) и на малых скоростях примерно 2200 миль в час (3540 км/ч).