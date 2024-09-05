Астероид "Бог Хаоса" может стать более опасным для Земли: ученые назвали условие

О каких изменениях в траектории полета этого гигантского астероида сообщили ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Гигантский астероид под названием "Бог Хаоса" с научной отметкой 99 942 Апофис был впервые найден в 2004 году. В 2017 году ученые сообщили, что, по предварительным расчетам, вероятность его столкновения с Землей в 2029 году составляет 2,7%.

Но дополнительные наблюдения за этим астероидом показали, что траектория его полета меняется и столкновение с Землей маловероятно как в 2029 году, так и в 2036 году. По данным ученых, астероид "Бог Хаоса" должен был приблизиться к Земле 13 апреля 2029 года и пройти на расстоянии не ближе 45 540 километров от нашей планеты.

Новое исследование канадского астронома Пола Вигерта обнаружило, что это может резко измениться, если маленький объект ударится об астероид. Он очень научно объяснил:

"Вероятность того, что невидимый маленький астероид отклонит Апофис настолько, чтобы направить его на столкновение с Землей в 2029 году (d ≳ 3,4 м, Δv > 5×10-2 мс-1) составляет примерно 10-8".

Ученый добавил, что лишь 5% таких импульсов направлены в правильном направлении, чтобы повлечь за собой столкновение с Землей, поэтому общая вероятность небольшого удара, который направит Апофис на столкновение с Землей, составляет менее одного до двух миллиардов.

Он указал, что расстояние "d" должно быть по крайней мере 3,4 метра или больше, а изменение скорости "Δv" должно быть более 5×10-2 метров в секунду, чтобы изменить траекторию астероидов.

"Дополнительным элементом истории является то, что Апофис почти не контролировался телескопами с мая 2021 года и будет оставаться таковым до 2027 года. Это возникает из-за относительной геометрии Апофиса, Земли и Солнца, которая располагает астероид в дневном небе в течение данного промежутка времени", - пояснил Вигерт.