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Грэмми 2024: все победители престижной премии

Понедельник 05 февраля 2024 12:43
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Грэмми 2024: все победители престижной премии Все победители Грэмми 2024 (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Награды были вручены за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года.

А о том, кто получил награды в разных номинациях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Грэмми.

Список победителей Грэмми 2024

Запись года: Майли Сайрус с песней "Flowers"

Альбом года: Тейлор Свифт с альбомом "Midnights"

Песня года: Билли Айлиш с треком "What Was I Made For?"

Лучший новый исполнитель: Виктория Моне

Продюсер года, поп-музыка: Джек Антонов

Автор песен года, не классика: Терон Томас

Лучшее сольное исполнение в стиле поп-музыки: Майли Сайрус с песней "Flowers"

Лучшее поп-исполнение дуэта/группы: Ghost in the Machine (SZA и Фиби Бриджерс)

Лучший вокальный поп-альбом: "Midnights" Taylor Swift

Лучшая/танцевальная электронная запись: "Rumble" Skrillex, Fred again.. & Flowdan

Лучшая/танцевальная поп-запись: "Padam Padam" Kylie Minogue

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" Fred again.

Лучшее рок-исполнение: "Not Strong Enough" boygenius

Лучшее исполнение в стиле металлика: "72 Seasons" Metallica

Лучшая рок-песня: "Not Strong Enough" Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)

Лучший рок-альбом: "This Is Why Paramore"

Лучшее исполнение альтернативной музыки: "This Is Why" Paramore

Лучший альбом альтернативной музыки: "The Record" boygenius"

Лучшее R&B исполнение: "ICU" Coco Jones

Лучшее традиционное R&B исполнение: "Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol

Лучшая R&B песня: "Snooze" (Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA)

Лучший альбом прогрессивного R&B: SOS SZA

Лучший R&B альбом: "JAGUAR II" Victoria Monét

Лучшее рэп-исполнение: " SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

Лучшее мелодичное рэп-исполнение: "All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole

Лучшая рэп-песня: " SCIENTISTS & ENGINEERS"

Лучший рэп-альбом: "MICHAEL" Killer Mike

Лучший поэтический альбом: "The Light Inside" J. Ivy

Лучшее джазовое исполнение: "Tight" Samara Joy

Лучший джазовый вокальный альбом: "How Love Begins" Nicole Zuraitis

Лучший джазовый инструментальный альбом: The Winds Of Change Billy Childs

Лучший альбом большого джазового ансамбля: "Basie Swings The Blues"

Лучший альбом латиноамериканского джаза: "El Arte Del Bolero Vol. 2" Miguel Zenón & Luis Perdomo

Лучший альбом альтернативного джаза: The Omnichord Real Book Meshell Ndegeocello

Лучший вокальный альбом традиционной поп-музыки: Bewitched Laufey

Лучший современный инструментальный альбом: "As We Speak" Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia

Лучший альбом музыкального театра: "Some Like It Hot"

Лучшее кантри-сольное выступление: "White Horse" Chris Stapleton

Лучший кантри дуэт/группа: "I Remember Everything" Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves

Лучшая кантри песня: "White Horse" Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)

Лучший кантри-альбом: "Bell Bottom Country" Lainey Wilson

Лучшее исполнение с американскими корнями: "Eve Was Black" Allison Russell

Лучшее американское исполнение: "Dear Insecurity" Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

Лучшая американская песня: "Cast Iron Skillet" Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit)

Лучший американский альбом: "Weathervanes" Jason Isbell And The 400 Unit

Лучший альбом Bluegrass: "City Of Gold" Molly Tuttle & Golden Highway

Лучший альбом традиционного блюза: "All My Love For You" Bobby Rush

Лучший альбом современного блюза: "Blood Harmony" Larkin Poe

Лучший народный альбом: "Joni Mitchell At Newport [Live]" Joni Mitchell

Грэмми 2024: все победители престижной премии

Победители Грэмми 2024 (фото: Getty images)

Лучший альбом региональной корневой музыки: "Live: Orpheum Theater Nola" А также Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra. "New Beginnings" Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band

Лучшая песня госпел: "All Things" Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter

Лучшее исполнение христианской музыки: "Your Power"

Лучший альбом госпел: "All Things New: Live In Orlando" Tye Tribbett

Лучший альбом современной христианской музыки: "Church Clothes 4" Lecrae

Лучший альбом в стиле Roots gospel: "Echoes Of The South" Blind Boys Of Alabama

Лучший латиноамериканский поп-альбом: "X Mí (Vol. 1)" Gaby Moreno

Лучший альбом городской музыки: "MAÑANA SERÁ BONITO" Karol G

Лучший латиноамериканский рок/альтернативный альбом: - "De Todas Las Flores"

Наталия Lafourcade: "Vida Cotidiana" Juanes

Лучший альбом мексиканской музыки: "GÉNESIS" Peso Pluma

Лучший тропический латиноамериканский альбом: "Siembra: 45º Aniversario"

Лучшее мировое музыкальное исполнение: "Pashto" Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia

Лучшее исполнение африканской музыки: "Water" Tyla

Лучший мировой музыкальный альбом: "This Moment" Shakti

Лучший альбом реггин: "Colors Of Royal" Julian Marley & Antaeus

Лучший альбом нового поколения: "So She Howls" Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet

Лучший музыкальный детский альбом: "We Grow Together Preschool Songs" 123 Andrés

Лучший комедийный альбом: "What's In A Name?" Dave Chappelle

Лучшая аудиокнига: "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times" Michelle Obama

Лучший саундтрек для визуальных медиа: "Barbie The Album" (Various Artists)

Лучший саундтрек к фильму: "Oppenheimer"

Лучший саундтрек для видео игр: "Star Wars Jedi: Survivor"

Лучшее музыкальное видео: "I'm Only Sleeping"

Лучший музыкальный фильм: "Moonage Daydream" (David Bowie)

Лучший пакет для записи: "Stumpwork"

Лучшая лимитированная музыкальная упаковка: "For The Birds: The Birdsong Project"

Лучшие альбомные ноты: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"

Лучший исторический альбом: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"

Лучший обработанный альбом: "JAGUAR II"

Лучшая обработка классического альбома: "Contemporary American Composers"

Продюсер года: Elaine Martone

Лучший ремикс альбом: Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Лучший увлекательный альбом: "The Diary Of Alicia Keys"

Лучшая инструментальная композиция: "Helena's Theme"

Лучшая аранжировка: "Folsom Prison Blues"

Лучшая аранжировка инструменты и вокал: "In The Wee Small Hours Of The Morning"

Лучшее оркестровое исполнение: "Adès: Dante"

Лучшая оперная запись: "Blanchard: Champion"

Лучшее хоровое исполнение: "Saariaho: Reconnaissance"

Лучшее исполнение камерной музыки: "Rough Magic" Roomful Of Teeth

Лучший классический инструментальный круг: "The American Project"

Лучший классический сольный альбом: Walking In The Dark

Лучший классический компендиум: "Passion For Bach And Coltrane"

Лучшая современная классическая композиция: "Montgomery: Rounds"

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