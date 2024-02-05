Грэмми 2024: все победители престижной премии

В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Награды были вручены за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года.

А о том, кто получил награды в разных номинациях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Грэмми.

Список победителей Грэмми 2024 Запись года: Майли Сайрус с песней "Flowers" Альбом года: Тейлор Свифт с альбомом "Midnights" Песня года: Билли Айлиш с треком "What Was I Made For?" Лучший новый исполнитель: Виктория Моне Продюсер года, поп-музыка: Джек Антонов Автор песен года, не классика: Терон Томас Лучшее сольное исполнение в стиле поп-музыки: Майли Сайрус с песней "Flowers" Лучшее поп-исполнение дуэта/группы: Ghost in the Machine (SZA и Фиби Бриджерс) Лучший вокальный поп-альбом: "Midnights" Taylor Swift Лучшая/танцевальная электронная запись: "Rumble" Skrillex, Fred again.. & Flowdan Лучшая/танцевальная поп-запись: "Padam Padam" Kylie Minogue Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" Fred again. Лучшее рок-исполнение: "Not Strong Enough" boygenius Лучшее исполнение в стиле металлика: "72 Seasons" Metallica Лучшая рок-песня: "Not Strong Enough" Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius) Лучший рок-альбом: "This Is Why Paramore" Лучшее исполнение альтернативной музыки: "This Is Why" Paramore Лучший альбом альтернативной музыки: "The Record" boygenius" Лучшее R&B исполнение: "ICU" Coco Jones Лучшее традиционное R&B исполнение: "Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol Лучшая R&B песня: "Snooze" (Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA) Лучший альбом прогрессивного R&B: SOS SZA Лучший R&B альбом: "JAGUAR II" Victoria Monét Лучшее рэп-исполнение: " SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane Лучшее мелодичное рэп-исполнение: "All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole Лучшая рэп-песня: " SCIENTISTS & ENGINEERS" Лучший рэп-альбом: "MICHAEL" Killer Mike Лучший поэтический альбом: "The Light Inside" J. Ivy Лучшее джазовое исполнение: "Tight" Samara Joy Лучший джазовый вокальный альбом: "How Love Begins" Nicole Zuraitis Лучший джазовый инструментальный альбом: The Winds Of Change Billy Childs Лучший альбом большого джазового ансамбля: "Basie Swings The Blues" Лучший альбом латиноамериканского джаза: "El Arte Del Bolero Vol. 2" Miguel Zenón & Luis Perdomo Лучший альбом альтернативного джаза: The Omnichord Real Book Meshell Ndegeocello Лучший вокальный альбом традиционной поп-музыки: Bewitched Laufey Лучший современный инструментальный альбом: "As We Speak" Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia Лучший альбом музыкального театра: "Some Like It Hot" Лучшее кантри-сольное выступление: "White Horse" Chris Stapleton Лучший кантри дуэт/группа: "I Remember Everything" Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves Лучшая кантри песня: "White Horse" Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton) Лучший кантри-альбом: "Bell Bottom Country" Lainey Wilson Лучшее исполнение с американскими корнями: "Eve Was Black" Allison Russell Лучшее американское исполнение: "Dear Insecurity" Brandy Clark Featuring Brandi Carlile Лучшая американская песня: "Cast Iron Skillet" Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit) Лучший американский альбом: "Weathervanes" Jason Isbell And The 400 Unit Лучший альбом Bluegrass: "City Of Gold" Molly Tuttle & Golden Highway Лучший альбом традиционного блюза: "All My Love For You" Bobby Rush Лучший альбом современного блюза: "Blood Harmony" Larkin Poe Лучший народный альбом: "Joni Mitchell At Newport [Live]" Joni Mitchell Победители Грэмми 2024 (фото: Getty images) Лучший альбом региональной корневой музыки: "Live: Orpheum Theater Nola" А также Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra. "New Beginnings" Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band Лучшая песня госпел: "All Things" Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter Лучшее исполнение христианской музыки: "Your Power" Лучший альбом госпел: "All Things New: Live In Orlando" Tye Tribbett Лучший альбом современной христианской музыки: "Church Clothes 4" Lecrae Лучший альбом в стиле Roots gospel: "Echoes Of The South" Blind Boys Of Alabama Лучший латиноамериканский поп-альбом: "X Mí (Vol. 1)" Gaby Moreno Лучший альбом городской музыки: "MAÑANA SERÁ BONITO" Karol G Лучший латиноамериканский рок/альтернативный альбом: - "De Todas Las Flores" Наталия Lafourcade: "Vida Cotidiana" Juanes Лучший альбом мексиканской музыки: "GÉNESIS" Peso Pluma Лучший тропический латиноамериканский альбом: "Siembra: 45º Aniversario" Лучшее мировое музыкальное исполнение: "Pashto" Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia Лучшее исполнение африканской музыки: "Water" Tyla Лучший мировой музыкальный альбом: "This Moment" Shakti Лучший альбом реггин: "Colors Of Royal" Julian Marley & Antaeus Лучший альбом нового поколения: "So She Howls" Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet Лучший музыкальный детский альбом: "We Grow Together Preschool Songs" 123 Andrés Лучший комедийный альбом: "What's In A Name?" Dave Chappelle Лучшая аудиокнига: "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times" Michelle Obama Лучший саундтрек для визуальных медиа: "Barbie The Album" (Various Artists) Лучший саундтрек к фильму: "Oppenheimer" Лучший саундтрек для видео игр: "Star Wars Jedi: Survivor" Лучшее музыкальное видео: "I'm Only Sleeping" Лучший музыкальный фильм: "Moonage Daydream" (David Bowie) Лучший пакет для записи: "Stumpwork" Лучшая лимитированная музыкальная упаковка: "For The Birds: The Birdsong Project" Лучшие альбомные ноты: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos" Лучший исторический альбом: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos" Лучший обработанный альбом: "JAGUAR II" Лучшая обработка классического альбома: "Contemporary American Composers" Продюсер года: Elaine Martone Лучший ремикс альбом: Wagging Tongue (Wet Leg Remix) Лучший увлекательный альбом: "The Diary Of Alicia Keys" Лучшая инструментальная композиция: "Helena's Theme" Лучшая аранжировка: "Folsom Prison Blues" Лучшая аранжировка инструменты и вокал: "In The Wee Small Hours Of The Morning" Лучшее оркестровое исполнение: "Adès: Dante" Лучшая оперная запись: "Blanchard: Champion" Лучшее хоровое исполнение: "Saariaho: Reconnaissance" Лучшее исполнение камерной музыки: "Rough Magic" Roomful Of Teeth Лучший классический инструментальный круг: "The American Project" Лучший классический сольный альбом: Walking In The Dark Лучший классический компендиум: "Passion For Bach And Coltrane" Лучшая современная классическая композиция: "Montgomery: Rounds"