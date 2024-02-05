Грэмми 2024: все победители престижной премии
В Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми. Награды были вручены за песни и альбомы, вышедшие в период с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года.
А о том, кто получил награды в разных номинациях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Грэмми.
Список победителей Грэмми 2024
Запись года: Майли Сайрус с песней "Flowers"
Альбом года: Тейлор Свифт с альбомом "Midnights"
Песня года: Билли Айлиш с треком "What Was I Made For?"
Лучший новый исполнитель: Виктория Моне
Продюсер года, поп-музыка: Джек Антонов
Автор песен года, не классика: Терон Томас
Лучшее сольное исполнение в стиле поп-музыки: Майли Сайрус с песней "Flowers"
Лучшее поп-исполнение дуэта/группы: Ghost in the Machine (SZA и Фиби Бриджерс)
Лучший вокальный поп-альбом: "Midnights" Taylor Swift
Лучшая/танцевальная электронная запись: "Rumble" Skrillex, Fred again.. & Flowdan
Лучшая/танцевальная поп-запись: "Padam Padam" Kylie Minogue
Лучший альбом танцевальной/электронной музыки: "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)" Fred again.
Лучшее рок-исполнение: "Not Strong Enough" boygenius
Лучшее исполнение в стиле металлика: "72 Seasons" Metallica
Лучшая рок-песня: "Not Strong Enough" Julien Baker, Phoebe Bridgers & Lucy Dacus, songwriters (boygenius)
Лучший рок-альбом: "This Is Why Paramore"
Лучшее исполнение альтернативной музыки: "This Is Why" Paramore
Лучший альбом альтернативной музыки: "The Record" boygenius"
Лучшее R&B исполнение: "ICU" Coco Jones
Лучшее традиционное R&B исполнение: "Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol
Лучшая R&B песня: "Snooze" (Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, songwriters (SZA)
Лучший альбом прогрессивного R&B: SOS SZA
Лучший R&B альбом: "JAGUAR II" Victoria Monét
Лучшее рэп-исполнение: " SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane
Лучшее мелодичное рэп-исполнение: "All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole
Лучшая рэп-песня: " SCIENTISTS & ENGINEERS"
Лучший рэп-альбом: "MICHAEL" Killer Mike
Лучший поэтический альбом: "The Light Inside" J. Ivy
Лучшее джазовое исполнение: "Tight" Samara Joy
Лучший джазовый вокальный альбом: "How Love Begins" Nicole Zuraitis
Лучший джазовый инструментальный альбом: The Winds Of Change Billy Childs
Лучший альбом большого джазового ансамбля: "Basie Swings The Blues"
Лучший альбом латиноамериканского джаза: "El Arte Del Bolero Vol. 2" Miguel Zenón & Luis Perdomo
Лучший альбом альтернативного джаза: The Omnichord Real Book Meshell Ndegeocello
Лучший вокальный альбом традиционной поп-музыки: Bewitched Laufey
Лучший современный инструментальный альбом: "As We Speak" Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, Featuring Rakesh Chaurasia
Лучший альбом музыкального театра: "Some Like It Hot"
Лучшее кантри-сольное выступление: "White Horse" Chris Stapleton
Лучший кантри дуэт/группа: "I Remember Everything" Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves
Лучшая кантри песня: "White Horse" Chris Stapleton & Dan Wilson, songwriters (Chris Stapleton)
Лучший кантри-альбом: "Bell Bottom Country" Lainey Wilson
Лучшее исполнение с американскими корнями: "Eve Was Black" Allison Russell
Лучшее американское исполнение: "Dear Insecurity" Brandy Clark Featuring Brandi Carlile
Лучшая американская песня: "Cast Iron Skillet" Jason Isbell, songwriter (Jason Isbell And The 400 Unit)
Лучший американский альбом: "Weathervanes" Jason Isbell And The 400 Unit
Лучший альбом Bluegrass: "City Of Gold" Molly Tuttle & Golden Highway
Лучший альбом традиционного блюза: "All My Love For You" Bobby Rush
Лучший альбом современного блюза: "Blood Harmony" Larkin Poe
Лучший народный альбом: "Joni Mitchell At Newport [Live]" Joni Mitchell
Победители Грэмми 2024 (фото: Getty images)
Лучший альбом региональной корневой музыки: "Live: Orpheum Theater Nola" А также Lost Bayou Ramblers & Louisiana Philharmonic Orchestra. "New Beginnings" Buckwheat Zydeco Jr. & The Legendary Ils Sont Partis Band
Лучшая песня госпел: "All Things" Kirk Franklin; Kirk Franklin, songwriter
Лучшее исполнение христианской музыки: "Your Power"
Лучший альбом госпел: "All Things New: Live In Orlando" Tye Tribbett
Лучший альбом современной христианской музыки: "Church Clothes 4" Lecrae
Лучший альбом в стиле Roots gospel: "Echoes Of The South" Blind Boys Of Alabama
Лучший латиноамериканский поп-альбом: "X Mí (Vol. 1)" Gaby Moreno
Лучший альбом городской музыки: "MAÑANA SERÁ BONITO" Karol G
Лучший латиноамериканский рок/альтернативный альбом: - "De Todas Las Flores"
Наталия Lafourcade: "Vida Cotidiana" Juanes
Лучший альбом мексиканской музыки: "GÉNESIS" Peso Pluma
Лучший тропический латиноамериканский альбом: "Siembra: 45º Aniversario"
Лучшее мировое музыкальное исполнение: "Pashto" Béla Fleck, Edgar Meyer & Zakir Hussain Featuring Rakesh Chaurasia
Лучшее исполнение африканской музыки: "Water" Tyla
Лучший мировой музыкальный альбом: "This Moment" Shakti
Лучший альбом реггин: "Colors Of Royal" Julian Marley & Antaeus
Лучший альбом нового поколения: "So She Howls" Carla Patullo Featuring Tonality And The Scorchio Quartet
Лучший музыкальный детский альбом: "We Grow Together Preschool Songs" 123 Andrés
Лучший комедийный альбом: "What's In A Name?" Dave Chappelle
Лучшая аудиокнига: "The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times" Michelle Obama
Лучший саундтрек для визуальных медиа: "Barbie The Album" (Various Artists)
Лучший саундтрек к фильму: "Oppenheimer"
Лучший саундтрек для видео игр: "Star Wars Jedi: Survivor"
Лучшее музыкальное видео: "I'm Only Sleeping"
Лучший музыкальный фильм: "Moonage Daydream" (David Bowie)
Лучший пакет для записи: "Stumpwork"
Лучшая лимитированная музыкальная упаковка: "For The Birds: The Birdsong Project"
Лучшие альбомные ноты: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"
Лучший исторический альбом: "Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos"
Лучший обработанный альбом: "JAGUAR II"
Лучшая обработка классического альбома: "Contemporary American Composers"
Продюсер года: Elaine Martone
Лучший ремикс альбом: Wagging Tongue (Wet Leg Remix)
Лучший увлекательный альбом: "The Diary Of Alicia Keys"
Лучшая инструментальная композиция: "Helena's Theme"
Лучшая аранжировка: "Folsom Prison Blues"
Лучшая аранжировка инструменты и вокал: "In The Wee Small Hours Of The Morning"
Лучшее оркестровое исполнение: "Adès: Dante"
Лучшая оперная запись: "Blanchard: Champion"
Лучшее хоровое исполнение: "Saariaho: Reconnaissance"
Лучшее исполнение камерной музыки: "Rough Magic" Roomful Of Teeth
Лучший классический инструментальный круг: "The American Project"
Лучший классический сольный альбом: Walking In The Dark
Лучший классический компендиум: "Passion For Bach And Coltrane"
Лучшая современная классическая композиция: "Montgomery: Rounds"
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