"Золотая" украинская малина: цены на ягоду в Киеве сбивают с ног

Цены на раннюю малину в Киеве достигли просто рекордных значений. Ягода настолько дорога, что ее даже трудно найти на столичных рынках. Закупать ее для продажи не выгодно из-за низкого спроса.

По чем малина в столице - узнайте в материале Styler ниже.

Цена за кило малины шокирует

Как рассказали журналисты канала "Киев24", цены на малину на одном киевском рынке, где ее все же удалось найти (вероятно, подразумевается Бесарабский) равны 1500-2000 гривен.

Продавцы рассказали, что сейчас ягода настолько дорога, что ее просто невыгодно закупать. Однако некоторые покупатели все же могут себе позволить полакомиться "золотой" ягодой.

Откуда везут дорогую малину

Интересно, что это не импортная ягода, а полностью наша, украинская. Везут ее в столицу из Одесской области и Закарпатья.

У киевлян на улицах спросили, готовы ли они платить деньги за ягоду. Большинство ответило, что это слишком дорого.

По чем малина в супермаркетах, и где ее найти

Супермаркеты пока не спешат выставлять на полки дорогую ягоду. Найти 125-граммовую упаковку удалось в Новусе. Цена коробки 235 грн, то есть 1880 за килограмм.

Скриншот