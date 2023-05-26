В Украине упали цены на всеми любимый салатный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

В Украине сейчас огурцы продают по цене 55-90 грн/кг. Это в среднем на 16% ниже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщает EastFruit .

Почему снизили цены

Производители считают, что понижение цен на данную продукцию обусловлено стремительным сезонным увеличением предложения на рынке на фоне невысоких темпов продаж.

Эксперты говорят, что локальные оптовые компании и розничные сети закупают товар небольшими партиями, учитывая невысокий спрос среди конечных потребителей.

В то же время, большинство участников рынка не исключают дальнейшего снижения цен на огурцы, поскольку объемы сбора этого овоща в тепличных предприятиях растут.

По данным сайта "Минфин", по состоянию на 26 мая, средние цены на огурцы таковы:

огурцы гладкие - 94,53 грн/кг;

огурцы колючие - 99,90 грн/кг;

короткоплодные огурцы - 85,90 грн/кг;

огурцы Эстафета - 107,75 грн/кг.

Какие цены в супермаркетах

В супермаркете Varus сейчас тепличные огурцы продают по 79,90 грн/кг.

Цены на тепличные огурцы в Varus (скриншот)

В популярном супермаркете АТБ тепличные огурцы стоят несколько дешевле. Сейчас их можно купить за 78,89 грн/кг.

Цены на тепличные огурцы в АТБ (скриншот)

Огурцы в супермаркете Novus можно купить за 104 грн/кг.

Цены на тепличные огурцы в Novus (скриншот)