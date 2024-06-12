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Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Среда 12 июня 2024 15:51
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Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе Поздравление с праздником Вознесения Господня 2024 (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 13 июня, православные украинцы отмечают праздник Вознесения Господня, который является одним из наиболее важных праздников для христиан всего мира. Празднуется на сороковой день после Пасхи и отмечает восход Иисуса Христа к Небесному престолу после Его воскресения.

РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Вознесением Господним в стихах и прозе.

Красивые поздравления в стихах

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

Приветствие в прозе

Приветствую вас от всей души, ведь сегодня настал благодатный, чудесный праздничный день - Вознесение Господне! Пусть же он подарит вам все самое прекрасное и чудесное, что только можно себе представить! Пусть все то, о чем мечтается, как можно скорее станет реальностью! Желаю уверенно идти вперед и радоваться жизненным достижениям!

***

В день Вознесения Господня позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благими известиями, открывая свою душу новых надежд и мечтаний, посылая молитву о счастье и покое, сохраняя добрую веру, не зная страхов и неудач.

***

С Вознесением Господним! Хочу пожелать вам мира и радости в душе, покое и гармонии, уюте и тепле. Пусть ваш дом будет средоточием любви и благодати. Желаю вам ощущения причастности к чему-то великому, важному, чистому и настоящему! Пусть праздник подарит много радости и света!

***

С Вознесением Господним поздравляю весь христианский народ и хочу пожелать благословением во всем, смирения, терпимости, жизненной мудрости, а еще даруете частицу своей души окружающим, ведь так мир станет гораздо душевнее и добрее!

Открытки к празднику

Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе

Открытки с праздником Вознесения Господня (изображение: ogo.ua)

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".

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