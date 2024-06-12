Вознесение Господне 2024: красивые поздравления в стихах и прозе
Сегодня, 13 июня, православные украинцы отмечают праздник Вознесения Господня, который является одним из наиболее важных праздников для христиан всего мира. Празднуется на сороковой день после Пасхи и отмечает восход Иисуса Христа к Небесному престолу после Его воскресения.
РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Вознесением Господним в стихах и прозе.
Красивые поздравления в стихах
З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
У житті вам бажаю!
***
Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
Приветствие в прозе
Приветствую вас от всей души, ведь сегодня настал благодатный, чудесный праздничный день - Вознесение Господне! Пусть же он подарит вам все самое прекрасное и чудесное, что только можно себе представить! Пусть все то, о чем мечтается, как можно скорее станет реальностью! Желаю уверенно идти вперед и радоваться жизненным достижениям!
***
В день Вознесения Господня позволь пожелать тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благими известиями, открывая свою душу новых надежд и мечтаний, посылая молитву о счастье и покое, сохраняя добрую веру, не зная страхов и неудач.
***
С Вознесением Господним! Хочу пожелать вам мира и радости в душе, покое и гармонии, уюте и тепле. Пусть ваш дом будет средоточием любви и благодати. Желаю вам ощущения причастности к чему-то великому, важному, чистому и настоящему! Пусть праздник подарит много радости и света!
***
С Вознесением Господним поздравляю весь христианский народ и хочу пожелать благословением во всем, смирения, терпимости, жизненной мудрости, а еще даруете частицу своей души окружающим, ведь так мир станет гораздо душевнее и добрее!
Открытки к празднику
Открытки с праздником Вознесения Господня (изображение: ogo.ua)
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Шавуот 2024 года, а также его история и традиции.
Читайте также, когда будет Троицкая родительская суббота 2024 года, а также что нужно сделать в этот день и что категорически запрещено.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Поздравления".