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Шавуот 2024: история и традиции великого праздника

Вторник 11 июня 2024 06:45
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Шавуот 2024: история и традиции великого праздника Когда празднуют Шавуот 2024 (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Шавуот - еврейский праздник, отмечающий дар Торы на горе Синай и являющийся одним из трех паломнических праздников (наряду с Песахом и Суккотом). В 2024 году Шавуот начинается вечером 11 июня и заканчивается вечером 13 июня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какая история Шавуот и традиции этого праздника.

Шавуот: история праздника

Праздник приходится на третий месяц еврейского календаря, который начинается с луны Нисана, и девятый месяц, начинающийся с луны Тишрея. Праздник приходится на 50-й день после Песаха, что подчеркивает его связь с этим праздником.

Название Шавуот, данное этому празднику в Торе, буквально означает "недели" и это обусловлено тем, что его отмечают после отсчета семи недель начиная со второго дня Песаха. В Талмуде используется другое название, Ацерет, что означает "заключительный праздник".

Шавуот отмечают в честь важного события – Синайского откровения. В этот день 2488 еврейский народ получил от Бога Тору и Десять заповедей, а произошло это на горе Синай. По еврейской традиции считается, что Тора была записана Моисеем непосредственно из уст Бога, что символизирует освобождение от рабства и осознание духовной свободы.

Еврейский подсвечник со свечами

Как возник праздник Шавуот (фото: Freepik)

Традиции праздника

Шавуот имеет богатый комплекс обрядов и традиций:

  • украшают синагоги и жилые дома травой, ветками, цветами и другой зеленью, а также благоуханием
  • традиции рекомендуют изучать Тору всю ночь Шавуот, а некоторые читают "Тикун" - сборник отрывков из всех частей Торы
  • вечером, во время первой праздничной трапезы, обычай едят молочные блюда из меда, поскольку считается, что Тора уподоблена меду и молоку
  • читают свиток Руфь, что означает рассказ о милосердии (а Тора - учение милосердия)
  • праздник связан с царем Давидом, потомком Рут, который родился и умер в этот день, поэтому многие читают книгу Псалмов, которую он написал
  • произносят благословение Шегехеяну во время вечернего Кидуша, а хозяйка произносит его во время благословения праздничных свечей
  • по заповеди, в Шавуот принято устраивать две трапезы, где едят мясо и пьют вино, подобно другим праздникам
  • читают отрывок о стоянии в Синае и заповеди, дарованные народу, даже младенцам

Шавуот отличается величественными обрядами, символизирующими принятие Торы и завершением подготовки к жизни по ее указаниям, и отражает значение духовных и культурных ценностей для еврейского народа.

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При написании материала были использованы источники: Объединенная Еврейская Община Украины, Организация еврейских общин в Украине и Википедия.

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