Вознесіння Господнє: яку сильну молитву варто прочитати в світле свято

Вознесіння Господнє в Україні православні християни відзначатимуть в 2022 році 2 червня - дата великого свята не постійна, і припадає завжди на 40-й день після Воскресіння Христового і за 10 днів до Трійці.
У храмах напередодні та на день Вознесіння проводяться святкові богослужіння. У цю дату заведено згадувати покійних родичів. Також віряни ходять до церкви, якщо є така можливість, і обов'язково возносять молитви.
Яку коротку, але сильну молитву слід проказати - читайте в нашому матеріалі нижче.
Молитви на Вознесіння краще читати при запаленій свічці перед образами. Найважливіше, щоб слова і думки, звернені в молитвах, йшли від відкритого серця. Також рекомендують молитися в це свято в тиші вранці, перед трапезою.
Всемогутній Боже! Твій Син Єдинородний, наш Господь Ісус Христос, вознісся на небеса. Дай, щоб ми також возносилися у сeрцi та розумі і постійно перебували там із Ним, Господом, Який живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь.
Нагадаємо, раніше ми писали, як заведено готуватися до свята Вознесіння Господнє та які традиції.
А також розповідали, коли будемо в 2022 році відзначати Трійцю в Україні.
Нагадаємо також, перед цим ми публікували православний календар і розповідали, які церковні свята відзначатимемо у червні 2022 року.