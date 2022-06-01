Вознесіння Господнє: яку сильну молитву варто прочитати в світле свято

Вознесіння Господнє в Україні православні християни відзначатимуть в 2022 році 2 червня - дата великого свята не постійна, і припадає завжди на 40-й день після Воскресіння Христового і за 10 днів до Трійці. У храмах напередодні та на день Вознесіння проводяться святкові богослужіння. У цю дату заведено згадувати покійних родичів. Також віряни ходять до церкви, якщо є така можливість, і обов'язково возносять молитви.

Яку коротку, але сильну молитву слід проказати - читайте в нашому матеріалі нижче.