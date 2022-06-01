Вознесение Господне: какую сильную молитву стоит прочитать в светлый праздник

Вознесение Господне в Украине православные христиане будут отмечать в 2022 году 2 июня - дата большого праздника не постоянная, и приходится всегда на 40-й день после Воскресения Христова и за 10 дней до Троицы.
В храмах накануне и в день Вознесения проводятся праздничные богослужения. В эту дату принято вспоминать усопших родственников. Также верующие ходят в церкви, если есть такая возможность, и обязательно возносят молитвы.
Какую короткую, но сильную молитву следует произнести - читайте в нашем материале ниже.
Молитвы на Вознесение лучше читать при зажженной свечей перед образами. Самое важное, чтобы слова и мысли, обращенные в молитвах, шли от открытого сердца. Также рекомендуют молиться в этот праздник в тишине утром, перед трапезой.
Напомним, ранее мы писали, как принято готовиться к празднику Вознесение Господне и какие традиции.
А также рассказывали, когда будем в 2022 году отмечать Троицу в Украине.
Напомним также, перед этим мы публиковали православный календарь и рассказывали, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022 года.