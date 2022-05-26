Когда Вознесение Господне и как готовиться к большому празднику

Вознесение Господне - один из 12 самых больших христианских праздников. Он отмечается на 40 день после Светлого Воскресения Христова. Этот праздник символизирует вознесение Иисуса Христа на небо.

Когда в 2022 году отмечают Вознесение Господне, какие традиции у этого праздника и как подготовиться - читайте в материале ниже.

Также, как и Пасха, дата этого праздника отличается у верующих западного обряда и восточного. Православная церковь западного обряда отмечает Вознесение 26 мая, а восточного - 2 июня.

После своего воскрешения Иисус Христос 40 дней был вместе со своими учениками и готовил их к распространению христианской веры на земле. А на 40 день он собрал своих апостолов на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо.

Ангелы сообщили ученикам Иисуса Христа, что он скоро снова вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Традиции Вознесения

В храмах и церквях в этот день проводятся праздничные службы и верующие обязательно уделяют время для молитвы. Паломники посещают гору Элеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Иисус Христос. Службы проводятся и накануне вечером, а также люди ходят для причастия и исповедаться.

На Вознесение пекут печенье в виде лестницы, чтобы "Иисусу мог вылезти на небо". Такое печенье носят на могилы, чтобы помянуть мертвых.

Также готовят блины из пшеничной муки. В некоторых регионах пекут паски и даже делают крашанки - на поминки.

До Вознесения селяне стараются закончить все посевные работы, так как через 10 дней будет Троица.

Считается, что на Вознесение Господь ходит между людей и слышит их просьбы, поэтому в этот день нужно молиться о здоровье родным и близким.

Запреты на Вознесение

В этот праздник нельзя заниматься тяжелой работой, ссорится, ругаться, вступать в конфликты, грубить. Уборку в доме стоит сделать накануне, а вот работу на огороде или ремонты - отложите на другой день.

В старину говорили, что нельзя в этот день громко кричать, разбрасывать мусор и плевать на землю. Нельзя ничего резать и стричь.

А еще на Вознесение не венчаются и не проводят церемонии бракосочетания.

Нельзя посещать кладбища в этот день, обычно могилы умерших проведывают накануне или после праздника.

На Вознесение нельзя проходить мимо тех, кто нуждается и нельзя отказывать людям в помощи.