Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

Привітання з Вознесінням Христовим у листівках, віршах, прозі та на відео

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

Вознесіння Господнє

Звістку радісну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам дарує все:

Хай буде з вами щастя,

Велика благодать,

Щоб усіляким негодам

Вас ніколи не здолать!

***

***

З усього серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю взаємопорозуміння, дружної сім'ї та міцної любові!

***

Сьогодні - Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

***

У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу до нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

***

Сьогодні Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога, гнів і сумнів

З оселі хай піде.

***

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

В житті вам бажаю!

***

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Мир дому, щоб віра і любов гріли й оберігали серця, близьких і коханих людей. Хай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на шлях істинний. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

***

***

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

***

***

***

***