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Найсуворіші заборони Вознесіння Господнього, які вважаються гріхом

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Середа 01 червня 2022 20:40
Найсуворіші заборони Вознесіння Господнього, які вважаються гріхом Фото: Вознесіння 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Вознесіння Господнє - велике дванадесяте свято, дата якого перехідна, бо залежить від Великодня. Вважається, що в цей день - сороковий після Воскресіння, Ісус вознісся на небо.

Відзначається у 2022 році свято 2 червня. Звичайно ж має цей важливий день свої традиції і заборони.

Про останні детальніше ви зможете дізнатися з нашої статті нижче.

Найсуворіші заборони свята

Звичайно ж, в цей день не можна лаятися, лихословити і скандалити. Не бажано думати про погане і бажати іншим зла.

Не можна розкидати сміття і плювати на землю. У народі вірили, що так можна потрапити в Христа, який під виглядом жебраків приходить в дім.

На Вознесіння, як і в будь-яке інше велике свято, не можна займатися фізичною роботою. Це стосується будь-якої не термінової роботи по дому, на городі (не можна сіяти, копати, будувати).

Заборонено 2 червня рукоділля - шиття, в'язання, вишивання та інші подібні заняття.

Також заборона накладається на одруження і вінчання.

А ось що можна і потрібно зробити

Цікаво, що Вознесіння завжди випадає в четвер, а через десять днів ми відсвяткуємо Трійцю згідно з православним календарем.

У цей день випікали обрядове печиво у формі драбинок, "щоб було по чому Ісусу вилізти на небо". Крім печива, готували пласкі млинці з пшоняної муки. У деяких регіонах України пекли паски і фарбували великодні яйця на поминки.

У народі ця дата була більше пов'язана з переходом весни в літо і початком справжнього тепла. Люди водили хороводи, прославляли природу. А в кінці дня накривали святкові столи і влаштовували гуляння.

Раніше ми писали, коли в Україні відзначається Трійця, і чи буде додатковий вихідний, так як свято державне.

Також можна дізнатися, як правильно молитися на Вознесіння Господнє.

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