Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

Вознесение Господне отмечают в Украине в 2022 году православные 2 июня, на 40-й день после Пасхи. В этот большой и важный праздник, который относится к двунадесятым, принято вспоминать евангельские события о последнем периоде пребывания Иисуса Христа с людьми и вознесение Сына Божьего на небо.
Верующие посещают церковные богослужения и поздравляют близких со светлым праздником. Милые и душевные открытки и стихи с прозой, которые наверняка помогут поделиться добрыми эмоциями с дорогими людьми в праздник Вознесение, мы собрали для вас в материале ниже.
Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
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Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!
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От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господнего! Пусть твой дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
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Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день - Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!
Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!
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В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!
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Со Светлым Вознесением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, нежной теплоты
И исполнения какой-нибудь мечты!
Желаю Божьей благодати,
Любви, здоровья и удачи.
Пусть защищают ангелы тебя,
Покорной будет пусть судьба.
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С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
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Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!
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С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
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Ранее мы писали про самые строгие запреты Вознесения Господнего, которые считаются грехом.
Напомним также, перед этим мы рассказывали, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022 года.