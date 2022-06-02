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Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

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Четвер 02 червня 2022 07:03
Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом Колаж РБК-Україна: привітання зі святом Вознесіння Господнє 2022
Автор: Володимир Костирін

Вознесіння Господнє відзначають в Україні в 2022 році православні 2 червня, на 40-й день після Великодня. У це велике і важливе свято, яке відноситься до дванадесятих, заведено згадувати євангельські події про останній період перебування Ісуса Христа з людьми та вознесіння Сина Божого на небо.

Віряни відвідують церковні богослужіння і вітають близьких зі світлим святом. Милі і душевні листівки та вірші з прозою, які напевно допоможуть поділитися добрими емоціями з дорогими людьми у свято Вознесіння, ми зібрали для вас в матеріалі нижче.

Привітання з Вознесінням Христовим у листівках, віршах, прозі та на відео

Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!

***

Вознесіння Господнє
Звістку радісну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам дарує все:
Хай буде з вами щастя,
Велика благодать,
Щоб усіляким негодам
Вас ніколи не здолать!

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

З усього серця вітаю зі світлим днем Вознесіння Господнього! Нехай твій дім зігріє сонце і промені наповнять добром, радістю, щастям! Бажаю взаємопорозуміння, дружної сім'ї та міцної любові!

***

Сьогодні - Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

У день Вознесіння Господнього дозволь побажати тобі жити почуттями щирої любові, кожен день, отримуючи добрі вісті, відкриваючи свою душу до нових надій і мрій, посилаючи молитву про щастя і спокій, зберігаючи добру віру, не відаючи страхів і невдач.

***

Сьогодні Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога, гнів і сумнів
З оселі хай піде.

***

З Вознесінням Господнім
Я вас вітаю!
Щастя і великої любові
В житті вам бажаю!

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Мир дому, щоб віра і любов гріли й оберігали серця, близьких і коханих людей. Хай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на шлях істинний. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

Вознесіння 2022: красиві душевні привітання зі світлим святом

***

***

Раніше ми писали про найсуворіші заборони Вознесіння Господнього, які вважаються гріхом.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали, які церковні свята відзначатимемо у червні 2022 року.

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