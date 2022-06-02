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Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 07:03
Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником Коллаж РБК-Украина: поздравления с праздником Вознесение Господне 2022
Автор: Владимир Костырин

Вознесение Господне отмечают в Украине в 2022 году православные 2 июня, на 40-й день после Пасхи. В этот большой и важный праздник, который относится к двунадесятым, принято вспоминать евангельские события о последнем периоде пребывания Иисуса Христа с людьми и вознесение Сына Божьего на небо.

Верующие посещают церковные богослужения и поздравляют близких со светлым праздником. Милые и душевные открытки и стихи с прозой, которые наверняка помогут поделиться добрыми эмоциями с дорогими людьми в праздник Вознесение, мы собрали для вас в материале ниже.

Поздравления с Вознесением Христовым в открытках, стихах, прозе и на видео

Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!

Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!

***

Миром празднуем сегодня
Вознесение Господне,
В этот день весна кончается,
Красно лето начинается,
Поздравляю вас, желая
Счастья, радости без края,
Вера пусть ведет к прекрасному,
Чтоб сиять вам солнцу ясному!

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господнего! Пусть твой дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

***

Пускай душа наполнится теплом
В чудесный день - Господне Вознесение,
Пускай уют придет в твой светлый дом
И Бог пошлет с небес благословение!

Желаю в праздник только доброты,
Чтоб прочь ушли невзгоды и печали!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Чтобы глаза твои от радости сияли!

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

В день Вознесения Господнего, хочу пожелать благодатных дней и обилия чувств. Пусть каждый человек ощутит в своем сердце любовь Божию и помолится за дорогих ему, людей. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

***

Со Светлым Вознесением Господним
Тебя приветствую сегодня!
Желаю мира, нежной теплоты
И исполнения какой-нибудь мечты!

Желаю Божьей благодати,
Любви, здоровья и удачи.
Пусть защищают ангелы тебя,
Покорной будет пусть судьба.

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.

***

Мир дому, чтобы вера и любовь грели и оберегали сердца, близких и горячо любимых людей. Пусть в небе всегда светит звезда, которая освещает дорогу и направляет на истинный путь. Всех благ и процветания! С Вознесением Господним!

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

Вознесение 2022: красивые душевные поздравления со светлым праздником

***

***

Ранее мы писали про самые строгие запреты Вознесения Господнего, которые считаются грехом.

Напомним также, перед этим мы рассказывали, какие церковные праздники будем отмечать в июне 2022 года.

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Вознесение поздравления Праздники в Украине
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