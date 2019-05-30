Можливі навіть смерчі: синоптик налякала прогнозом погоди до кінця тижня

Погода в Україні (УНІАН)

Погода в Україні на вихідних налякає жителів градом і шквальним вітром

Погода в Україні в найближчі дні не порадує жителів більшості областей. Синоптик Наталка Діденко попередила, що в багатьох областях пройдуть дощі, грози, також можливий шквальний вітер і град.

Погода в Україні в останні дні травня і в перші дні червня налякає жителів своїми атмосферними фронтами. Діденко пояснила, що в країні можливі навіть смерчі, так як це типовий літній продукт, який виникає через високу температуру повітря та вологість.

"30-31 травня в західних областях України, а також на півночі та місцями в центральній частині атмосферні фронти наллють дощів, погримають грозами і навіть налякають добропорядних громадян градом і шквалами", - повідомила синоптик і додала, що у східних областях, в південній частині, в Полтавській області і в Дніпрі суттєві опади малоймовірні, а температура повітря очікується до +28 +32 градусів.

Вона попередила, що така синоптична ситуація, домінування сухого і жаркого повітря, може спровокувати посилення пожежної небезпеки.

На вихідних дощі перекинуться і в інші області, які можуть посилитися грозами, шквалами і градами.

"1-2 червня дощі з грозами пройдуть на заході та півночі, проте в неділю опади дійдуть до Харківської та Одеської областей. Під час гроз дощі можуть переходити в сильні зливи, можливі шквали та град. Спека до +27 +32 градусів утримається на півдні і сході України, на решта території літо буде дебютувати комфортними градусами, +19 +26 градусів", - зазначила Діденко.

Карта погоди

Вона повідомила, що на початку наступного тижня дощами буде рясно поливати західні області, а також опади дійдуть до Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей.

Східна частина, більшість центральних областей і південь України будуть в сухій повітряній масі – там буде сонце та спека. Температура повітря коливатиметься в межах +25 +32 градуси, під час дощів +18 +24 градуси.

У Києві в найближчі дні очікується висока температура повітря та невеликі локальні дощі.

"В Києві кінець травня і початок червня передбачається з періодичними локальними дощами і грозами. Температура повітря в столиці, в залежності від інтенсивності і тривалості сонця, буде коливатися від +26 до +29 градусів", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики повідомили про різке погіршення погоди в багатьох областях України.

А також розповідали про те, що на заході України випав град розміром з горіх.