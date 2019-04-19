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На Україну насуваються сильні заморозки

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 08:59
На Україну насуваються сильні заморозки
Фото: в Україні очікуються заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні найближчими днями залишиться холодною

Погода в Україні 19-21 квітня буде холодною, в ряді областей очікуються сильні заморозки в нічний час. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 19 квітня в центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській та Львівській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5. У східних, Сумській, Запорізькій областях, а 20 квітня і у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях прогнозуються сильні заморозки у повітрі до -3.

На решті території країни і 21 квітня на лівобережній частині очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5. У Києві вночі 20 квітня на поверхні ґрунту заморозки до -2, в області на поверхні ґрунту до -5.

Також повідомляється, що у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей збережеться значна лавинна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вдень в Україні очікується до +20. На більшій частині без опадів, дощі пройдуть місцями на півночі, в центрі та на півдні країни.

За даними синоптиків, тепла погода повернеться до України після 23 квітня.
 

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