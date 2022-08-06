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Візьміть шматок хліба і він допоможе вам впоратися з проблемою вдома

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Субота 06 серпня 2022 12:42
Візьміть шматок хліба і він допоможе вам впоратися з проблемою вдома Фото: шматок хліба допоможе вам зібрати скло в будинку (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Протягом тисячоліть хліб був основним продуктом різноманітного харчування в усьому світі. Що робити, якщо ми скажемо вам, що хліб можна використовувати і для чогось зовсім іншого? Ви навіть не очікуєте, що шматочок цього продукту допоможе впоратися з однією проблемою вдома.

Про це розповіли на сайті Tips and Tricks.

Як шматочок хліба може позбавити вас від порізаних рук

Уявіть, що тільки що ви випадково впустили склянку на підлогу. Осколки розлетілися всюди. Ви, напевно, використовували віник, щоб зібрати більшість великих осколків, але ви впевнені, що на підлозі все ще є дрібніший скляний пил. Якщо ви вирішите використовувати паперовий рушник, щоб зібрати залишився розбите скло, ви ризикуєте порізатися. Що ж можна зробити?

Щоб видалити всі осколки скла без ризику порізатися, просто витягніть скибочку хліба, покладіть її на скло, злегка натисніть і викиньте хліб.

Ви можете повторити це, поки не позбудетеся всього скла. Це легко зробити через м'яку і пухку текстуру хліба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 6 частих помилок під час прання, які псують одяг.

Додамо також, перед цим експерт з прибирання показала копійчане засіб для виведення будь-яких плям.

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