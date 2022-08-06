Возьмите кусок хлеба и он поможет вам справиться с проблемой в доме

На протяжении тысячелетий хлеб был основным продуктом разнообразного питания во всем мире. Что, если мы скажем вам, что хлеб можно использовать и для чего-то совсем другого? Вы даже не ожидаете, что кусочек этого продукта поможет справиться с одной проблемой в доме.

Как кусочек хлеба может избавить вас от порезанных рук

Представьте, что только что вы случайно уронили стакан на пол. Осколки разлетелись повсюду. Вы, вероятно, использовали веник, чтобы собрать большинство крупных осколков, но вы уверены, что на полу все еще есть более мелкая стеклянная пыль. Если вы решите использовать бумажное полотенце, чтобы собрать оставшееся разбитое стекло, вы рискуете порезаться. Что же можно сделать?

Чтобы удалить все осколки стекла без риска порезаться, просто вытащите ломтик хлеба, положите его на стекло, слегка нажмите и выбросьте хлеб. Вы можете повторять это, пока не избавитесь от всего стекла.

Это легко сделать из-за мягкой и рыхлой текстуры хлеба.